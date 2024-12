「日本Curry」G聯盟首分開張！　大秀招牌飄移三分

▲日本Curry富永啓生。(圖/達志影像/美聯社,下同)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「日本Curry」富永啓生在今年NBA選秀會落選後,加入NBA溜馬的G聯盟下屬球隊印第安納瘋蟻。今天(1日)他替補出賽4分24秒,得到5分、1助攻,G聯盟生涯首分開張,可惜瘋蟻以96比102敗給NBA公牛下屬的風城公牛。

富永啓生在G聯盟的開幕戰完成首秀後,隨後的4場比賽中鮮少有上場機會,導致生涯首分遲遲未開張,直到本場比賽首節還剩22秒時,富永命中了一記中距離投籃,拿下G聯盟生涯首分。第2節開始不久,他又命中了一記招牌的3分球。

