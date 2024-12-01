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「日本Curry」G聯盟首分開張！　大秀招牌飄移三分

▲▼日本Curry富永啓生。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本Curry富永啓生。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「日本Curry」富永啓生在今年NBA選秀會落選後，加入NBA溜馬的G聯盟下屬球隊印第安納瘋蟻。今天（1日）他替補出賽4分24秒，得到5分、1助攻，G聯盟生涯首分開張，可惜瘋蟻以96比102敗給NBA公牛下屬的風城公牛。

富永啓生在G聯盟的開幕戰完成首秀後，隨後的4場比賽中鮮少有上場機會，導致生涯首分遲遲未開張，直到本場比賽首節還剩22秒時，富永命中了一記中距離投籃，拿下G聯盟生涯首分。第2節開始不久，他又命中了一記招牌的3分球。

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全場比賽，富永上場4分鐘24秒，拿下5分1助攻，總計投籃出手3次，命中2球；三分球2次出手，命中1球。

▲▼日本Curry富永啓生。（圖／達志影像／美聯社）

富永曾在內布拉斯加大學效力，並在NCAA舉辦的3分球大賽中奪冠。然而，他並未在NBA選秀被選中。他在今年7月的巴黎奧運雖然入選了日本男籃代表隊，但3場比賽僅上場8分鐘，未能充分展現實力。

奧運後，他成為首位入選「G聯盟聯隊」的亞洲球員，在NBA G聯盟秋季邀請賽中以招牌的3分球打響「日本Curry」名號。

今年9月，他與溜馬隊簽訂了「Exhibit 10」合約，預計參加開幕前的訓練營，但次日便被解除合約，隨後加入溜馬的G聯盟下屬球隊印第安納瘋蟻。

 
關鍵字： NBA富永啓生柯瑞

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