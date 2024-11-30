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「1打者搜集80打席是基本」12強情蒐工作解密：客製化與溝通

▲▼12強情蒐團隊。（圖／徐樂提供）

▲12強情蒐團隊。（圖／徐樂提供）

記者楊舒帆／綜合報導

從1人擴增至20多人的團隊，中華隊12強情蒐小組成為奪冠幕後功臣。從經典賽就開始累積的龐大資料量，加上體育署每年1600萬元的常態化補助，讓情蒐工作更加完善。在灼見運動數據執行長徐樂協助下，結合數據分析師與球員出身的情蒐人員。透過系統開發與客製化報告，提供情蒐資料，為中華隊在12強賽事提供關鍵戰力分析。

「9天看25場加勒比海大賽」，這只是情蒐小組其中一步的工作。中職會長蔡其昌日前談到情蒐小組，他說：「從1個人、3位分析師，一直到比賽正式開始，擴增到20多人的團隊，除了選手像林瀚、（吳）昇峰、（陳）瑞昌，還有一大堆台大博士，來做數據上的分析。」

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灼見運動數據執行長徐樂2019年開始協助中華隊一級賽事情蒐工作，2020年是他人生的新開始，成立新創公司，成為全台第一個開發棒球數據蒐集及分析應用相關業務的公司。

國家「一級賽事」的精進計畫，目的將國家隊培訓與情蒐工作「常態化」。體育署每年1600萬元補助中職進行國家隊常態化情蒐工作，如遇到特定盃賽再補助1300萬元，針對參賽國家選手做更完整的情蒐，12強賽的情蒐團隊，成為教練團與球員口中的幕後功臣。

究竟12強賽事的情蒐資料量有多大？徐樂沒有具體的回應，不過他舉例，每位打者80至100個打席是基本數量，重點選手甚至需要更多。必須下載上千個比賽取得資料。為求完整，常常要抓超過60人以上的量，甚至單一球隊超過100人也是常有的事，因此累積數據量的龐大可想而知。

聯盟推動常態化最重要的是能拉長工作時程並長期性溝通，徐樂透露，公司開發系統去剪輯影片、分析資料，得以增加工作效率，一旦效率增加，所蒐集回來的資料也以倍數成長。

情蒐比賽通常由兩人一組，包含有分析員看數據，另一個是教練球員出身一起討論。教練與分析員一起討論報告，談數據上的對應。這個組合可以平衡數據派、教練派，避免兩派不同觀點在關鍵時刻產生分歧。因為情蒐時程拉長，可以去磨合。

情蒐有必要到現場觀察嗎？徐樂指出：「比賽影片是最基礎，現場看是找細節。」例如打者上壘後的小動作，是否有意圖進壘，投手牽制小動作，手套開合的球種等。他以陳晨威金牌戰盜本壘為例，如果轉播沒切到就無法掌握，若有到現場觀賽，就能立體描述球員風格。

再以投手為例，若投手從牛棚轉先發，賽前傳接球時，可以觀察是否嘗試其他球種，這些都只有現場看得到。現場觀戰還可以印證情蒐資料正確性，例如某打者內角球打不好，但他可能馬上調整，打擊區站得較後，站位不同後內角球就變紅中，現場觀察能立即發現。當然若因經費等問題無法到現場，還是有機會彌補，只是這些細節可能需要透過大量資料堆疊才能分析。

情蒐需要龐大人力、資源的原因？徐樂指出，團隊不會拿一大堆數據給要比賽的教練和球員，這些資料都需消化後寫成報告。最初報告寫滿兩三頁，經過層層精簡，並思考如何用影片呈現，影片也會有不同版本，精簡到最簡化，最後告訴選手的，都是最重要的事。

教練團陣中每個教練所負責的項目不同，因此製作不同版本的「客製化」報告，球員也有客製化資訊，例如給美職體系出身的林家正就有不同內容，中線站位也有不同的小卡。情蒐還做到即時性，如同蔡其昌會長提到，選手一個打席結束後，馬上可以到情蒐室，看進壘點的圖和揮棒球種，都呈現在平板電腦上。

徐樂憶起中職秘書長楊清瓏老師說過，「溝通很重要。」回過頭來看確實是最重要的事，因此會先提前理解教練需求，根據他們提出的問題，透過資料回答。這次對戰日本三次，第二次、第三次都準備不同的資料。

明年將迎接世界棒球經典賽資格賽，情蒐小組也將無縫接軌，持續迎接下一個挑戰。

▲▼12強情蒐團隊。（圖／徐樂提供）

▲12強情蒐團隊。（圖／徐樂提供）

關鍵字： 12強賽.中華隊情蒐工作

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