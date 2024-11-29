「勝利果實背後乘載艱辛」　陳傑憲渴望對抗世界強國



▲陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／綜合報導

世界12強中華隊風光奪冠，拿到本屆大會最有價值球員的中華隊長陳傑憲透過個人IG發文，「渴望代表台灣去跟世界強國對抗。」

本次陳傑憲在12強賽總計24個打數，敲出15支安打，包括2發全壘打，貢獻6分打點，6次四死球，打擊率0.625，狂掃打擊王、最佳外野手、最佳防守球員等合計4座個人獎。

這幾天陳傑憲行程滿檔，其中今天IG發文寫道，「勝利的果實的背後乘載多少艱辛，我想只有教練團、選手、後勤團隊最能懂，光鮮亮麗的背後，付出多少的努力，承受多少壓力，有多少人懂，比起結果我更在乎這段過程，共同為了一個目標，一起做著天方夜譚的世界冠軍夢。」

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陳傑憲也說，「我們相信著自己，更相信身邊的隊友，踏實的走好每一步，發揮自己擅長的優勢，最後我們達成前輩們沒達成的里程碑，我很榮幸我有這麼好的教練團、隊友、後勤團隊，也謝謝相信我們的球迷們。」

此外，陳傑憲也說，「能穿上代表台灣的球衣，是多麼驕傲的一件事情，能代表台灣拿世界冠軍，是多麼光榮的一件事，未來有機會，我還是渴望穿著台灣的球衣，代表台灣去跟世界強國對抗，最後2024年11月24日，這天剛好是我小兒子Kobe出生滿三個月，看來大小兒子都非常旺父唷。」