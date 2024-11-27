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創見棒球種子計畫邁入第九年　邀女子國手指導偏鄉學童

▲▼ 創見資訊持續全力推動偏鄉棒球發展，邀請女子國手親授球技培育新星 。（圖／主辦單位提供）

▲創見資訊持續全力推動偏鄉棒球發展，邀請女子國手親授球技培育新星 。（圖／主辦單位提供）

記者王真魚／綜合報導

創見資訊今日（27日）於新北市德音國小舉辦第九屆「創見偏鄉棒球種子計畫」棒球教學營，本次活動特別邀請中華女子棒球國手陳曉梅及陳琪蓉擔任教練，為偏鄉學童提供專業指導、傳授技術與比賽經驗，讓孩子們能從頂尖球員身上學習到棒球的熱情與堅持。

持續助力少棒運動，培育未來國家之光

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創見於2014年至2021年間鼎力支持黑豹旗全國高中棒球大賽，許多當年受贊助的高中球員，如今已成長為國家級人才，今年更以中華隊成員身份勇奪世界12強棒球賽冠軍，為國爭光。創見積極深耕台灣少棒運動，並於2015年啟動偏鄉棒球種子計畫，至今已跨足13個縣市，贊助了28所少棒球隊，並舉辦了8場棒球營，累計超過六百人次參與。透過資源捐贈和技術指導，創見為偏鄉地區的孩子提供更多接觸棒球的機會，讓他們在資源有限的環境中依然能追逐棒球夢想。今年，創見更擴大支持範圍，捐贈球具、球衣等硬體設備予新北市德音國小、新竹縣興隆國小及台南市德南國小，協助這些學校改善運動設備，增強學生的運動資源，為偏鄉學童創造更好的成長環境。

支持女子少棒，助通霄國小棒球隊揚名賽場

自2022年起，創見積極支持台灣女子少棒運動發展，邀請女子棒球國手擔任棒球營教練，設計女子專屬的訓練課程，讓更多女孩能夠揮灑自信，並在棒球場上展現自我，讓夢想種子得以發芽。2023年於苗栗通霄國小舉辦的棒球教學營成果豐碩，通霄國小棒球隊在今年國小棒球聯賽女子組拿下冠軍，為隊史首冠；且首度參加威廉波特國手選拔賽，展現卓越的球技，為其他球隊留下深刻印象。在創見的資源挹注下，通霄國小的球隊得以無後顧之憂地進行訓練，取得亮眼成績。

11月24日中華隊創下歷史勇奪世界12強棒球賽冠軍，這歷史性的一刻鼓勵著年輕的下一代勇敢追夢。在世界賽場上，中華隊揮灑汗水的同時，創見也以實際行動深耕台灣基層棒球，展現企業社會責任。身為台灣25大國際品牌之一，創見始終堅持產品研發創新，秉持100%台灣研發製造的經營理念，並以實際行動投身公益活動，致力於支持台灣青少年運動發展扎根，更連續十三年贊助中等學校學生運動聯賽。未來，創見將持續推動偏鄉棒球計畫，攜手全台延續棒球熱情，讓更多基層新星在國際舞台上為台灣書寫新的傳奇篇章！

關鍵字： 偏鄉棒球女子棒球創見資訊陳曉梅陳琪蓉

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