世界12強5名冠軍選手來自花蓮　縣府頒發每人 70萬獎金

▲中華隊勇奪冠軍，創下台灣在棒球三大賽的最佳戰績。（圖／翻攝CPBL中華職棒FB，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2024年世界棒球12強賽完美落幕，中華隊以4比0擊敗勁敵日本隊，勇奪冠軍，中止對手的連勝紀錄，為台灣棒球史寫下新篇章！為肯定設籍於花蓮的選手，花蓮縣政府特頒發每人獎金70萬元，感謝傑出選手為國爭光，也為花蓮增添無限榮耀。

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▲▼奪冠時刻，花蓮東大門直播現場群眾激動歡騰。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮選手黃恩賜、張奕、林凱威、林立、曾頌恩在賽事中表現出色，以精湛球技助力中華隊奪冠！其中黃恩賜、張奕兩位選手設籍於花蓮，黃恩賜來自瑞穗鄉，參加過富源國小少棒隊、瑞穗國中青少棒隊，為玉里高中棒球班首屆校友。張奕來自萬榮鄉，於國中畢業後就赴日留學。林凱威、林立來自於豐濱鄉與光復鄉，自幼均離開花蓮求學；曾頌恩則於高三時離開台北至玉里高中就讀。

花蓮縣長徐榛蔚對中華隊奪冠深表祝賀，讚揚全體選手的優異表現。她表示，選手們在比賽中展現過人的技術與堅韌的意志，為台灣守住關鍵勝利，是花蓮的驕傲。

徐榛蔚進一步指出，花蓮縣政府一向重視體育發展，特別是三級棒球運動的基層培育與選手養成。棒球是臺灣的驕傲，也是花蓮的強項，未來，縣府將持續挹注資源，推動體育多元發展，期望培育更多優秀選手，讓花蓮成為國手的搖籃，讓更多花蓮子弟有機會站上世界舞台，為台灣爭光。

花蓮縣政府期許未來以優秀的國手們為榜樣，持續推廣基層棒球運動，讓花蓮成為孩子夢想起飛的地方，共同為台灣棒球寫下更多輝煌篇章！