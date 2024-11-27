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日媒報導台灣英雄大遊行　日網刷一排恭喜「很高興台灣贏」

記者張靖榕／綜合報導

台灣隊24日晚間在東京巨蛋以4比0完封日本隊，阻斷日本連勝紀錄，奪下隊史首座世界棒球12強賽冠軍，26日英雄們歸台後出席大遊行，萬人夾道歡迎。日本媒體也進行報導，影片底下日本網友的留言再次展現台日友好，「恭喜台灣」、「是輸給台灣，真是太好了，恭喜台灣的各位」、「台灣奪冠，我發自內心地高興，今後日本也會和台灣站在一起」。

▲12強中華隊奪金返台，林家正、陳傑憲出席英雄大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣隊奪金返台，出席英雄大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

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本屆世界12強棒球賽，台灣隊拿下隊史首冠，是經過中職起起落落各種風波，好不容易拿下的，令許多資深棒球迷無不感到熱血沸騰，當台灣隊凱旋歸來時，舉辦的英雄大遊行相當盛大，已是歷史性的一刻。

日本媒體展現高風度，取得我國總統府提供的遊行畫面，報導首奪世界冠軍後，台灣人的盛大慶祝。總統賴清德感謝各位國手，「你們都是台灣之光，因為有你們，國際社會會看見台灣，知道台灣不是只有半導體，台灣還有棒球。」

日本網友紛紛留言，「真的就是台灣之光，人的光芒照亮了世界。台灣也有很多困難，但，一起加油吧！台灣、日本一心同體」、「日本輸了真可惜，但看到台灣的冠軍遊行，不知為何會那麼高興，友好國台灣，恭喜奪冠」、「冠軍是台灣拿下真是太好了，謝謝在日本遇到困難時總是出手幫忙，接下來的WBC，如果決賽又是台灣和日本，我會很高興」、「雖然是日本人，但台灣贏了，我很開心！」

關鍵字： 日本台灣隊台灣棒球英雄大遊行賴清德總統府

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