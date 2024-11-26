被罵爆日本監督確定執教2026經典賽　日媒憂大谷翔平恐不打

▲大谷翔平上屆經典賽率日本奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

日本武士隊在世界12強賽衛冕失利，全日職明星隊遭到中華隊完封，日本監督井端弘和金牌戰的投手調度引發質疑，不過他確定繼續執教，至少2年後的經典賽仍會是他領軍。經典賽開放MLB球員參賽，外界很關心大谷翔平是否再次參賽挑戰2連霸，日媒卻擔心日本的大聯盟選手恐接連退出。

日本上屆2023年經典賽有當時效力天使的大谷翔平與教士的達比修有等多名MLB選手助陣，繼2006年、2009年後，再次奪冠。日本棒球界前輩直言，2026年能否成功衛冕，關鍵在於能否徵召到更多的MLB選手。

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然而，兩年後大谷和達比修等人是否再次參賽，目前尚不明朗，代表隊相關人士擔憂，「日本的大聯盟選手可能會接連退出。」日本上屆經典賽的監督栗山英樹曾公開吐苦水，「我向WBCI提出了各種要求，大約有100個，簡直像個抱怨老頭。」

▲大谷翔平與前日本監督栗山英樹。（圖／侍日本官網）

儘管經典賽允許MLB選手參賽，仍有很多限制，上屆達比修就被禁止在集訓期間參加練習賽，大聯盟選手能參加比賽的時間僅限於正賽首戰(3月9日)前，6日和7日的強化比賽，對投手的狀態調整很不利，結果達比修在3月10日對南韓的比賽直接先發，3局失了3分，表現不盡理想。

栗山監督當時為此向達比修道歉，「完全不能出賽，無法調整狀態，無法提升表現這一點是毫無疑問的。現行的形式讓在美國打球的選手很難參加，或只能在最後一刻再匆匆趕來參加。」

擔任首場對中國隊先發的大谷翔平，就是那位從美國趕回日本「匆匆上陣」的大聯盟球員。日媒指出，達比修和大谷在日職時期都曾在栗山監督的麾下，彼此都有交情，他們才願意在「不顧身體狀況」的情況下上場。

▲經典賽日本隊大谷翔平。（圖／截自侍JAPAN官網）

日本棒球界前輩表示，「日本隊的監督必須與大聯盟選手建立關係。然而，井端監督並沒有特別與日本籍大聯盟選手有什麼交情。雖然他今夏曾訪美，與這些選手進行溝通，甚至非正式地與大谷面談，但與栗山監督相比，關係還是比較薄弱。」

大谷去年贏得經典賽冠軍後，曾透露有意參加下一屆賽事，但並沒有「一定出賽」的保證。他目前正在為下季的「投打二刀流」復出進行康復訓練。從韌帶重建(Tommy John)手術中復出的第一年，手肘狀況本來就容易不穩定，對於希望能延續「二刀流」生涯的大谷來說，2025和2026賽季非常關鍵。

▲世界12強棒球賽冠軍戰，日本隊總教練井端弘和（右）。（圖／記者李毓康攝）

代理商相關人士則提到，大谷去年與道奇簽下10年1000億日元的超級大約，道奇必然會對大谷參加經典賽持謹慎態度，「參賽期間的受傷風險使得年薪保險的保費也會相當高昂，更何況大谷擁有大約20家贊助商，僅贊助收入就達到100億日元，優先考慮例行賽而非經典賽是理所當然的。」

日本媒體則認為，大谷去年參加經典賽時還效力弱隊天使，他對世界冠軍有著強烈渴望，「他在經典賽中大顯身手，彷彿在發洩平時無法取勝的鬱悶。」然而，他現在已經轉戰名門道奇，還在加盟首季就贏得世界大賽冠軍，「即使不參加經典賽，也能在道奇隊體驗到緊張刺激的比賽。環境已經大大改變，他當初說想參賽的熱情可能也有所改變。」