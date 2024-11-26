遭西武戰力外、回中職半年無薪到世界冠軍　張奕：忍耐再忍耐

▲中華隊投手張奕。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

曾旅日的中華隊投手張奕在本屆世界12強出賽5場合計8局無失分，締造防禦率0的完美表現，他在冠軍戰中繼3局完全壓制日本打線，引起日媒關注，特地撰文報導他從去年遭西武獅戰力外，回台與台鋼雄鷹簽下無薪的練習生合約，在這苦難的1年忍耐再忍耐，到如今成為世界冠軍的勵志經歷。

日職生涯從歐力士發跡的張奕，2022年休賽季因為森友哉的FA補償轉戰西武獅，僅1年就遭戰力外，他沒得到育成合約的提議，在聯合試訓中也沒有獲得任何邀請，儘管他仍相信自己有能力待在日職，仍決定回到台灣延續生涯。

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張奕返台後與台鋼雄鷹簽下練習生合約，有半年沒薪水。入選世界12強賽國手名單，在東京複賽對決曾經的戰友，成為他重要的動力，他接受日媒訪問時表示，「在複雜的心情中，忍耐再忍耐，忍耐著走到這裡。因為我一直覺得自己能達到更高的水準。沒有放棄走到這裡，證明了這個選擇沒有錯，這讓我非常開心。」

▲中華隊投手張奕。（圖／記者李毓康攝）

在日本待了15年的張奕，最終完成了自己的目標，他不僅締造單屆5場出賽合計8局無失分，防禦率0的傲人成績，4強複賽在東京巨蛋對美國投1局無失分，金牌戰再度登板更是完全壓制日本打線。

值得一提的是，當張奕在金牌戰5局上登板時，不僅台灣的應援團，連日本的球迷也為他鼓掌，雖然在2出局後連續被打出安打，陷入1、2壘有人的危機，但他隨後讓手感火燙的小園海斗打成滾地球，順利化解危機，接下兩局都是3上3下，優秀的後援表現讓他成為這歷史性一役的勝投。

張奕說，「看到小園在之前對美國一役有非常出色的表現，無論如何，我不能在氣勢上輸給他。相信自己的球去投，結果他打成滾地球，真是太好了。」

▲中華隊投手張奕（左2）返台。（圖／記者湯興漢攝）

張奕熬過了苦難的1年，在東京巨蛋擊敗日本隊成為世界冠軍成員，他害羞地環顧東京巨蛋說，「沒有放棄，一直走到這裡，我要誇獎自己。」

儘管對日本隊好投，還獲得了世界冠軍，但張奕已將目光放到下一個賽季，「我想作為先發投手取得好成績。這次比賽雖然是中繼，但給了我信心。」這一年的掙扎與痛苦沒有白費，成了他繼續前進的養分。