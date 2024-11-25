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陳傑憲親自揭秘「胸前比框」手勢：展現我們來自台灣

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽25日搭機返台，台灣隊長陳傑憲戴著墨鏡帥氣亮相。球迷好奇金牌戰炸裂3分砲後，他雙手在胸前比畫的意思，陳傑憲親自解密：「就是在展現『我們來自台灣！』」

▲▼台灣隊長陳傑憲感謝球迷相挺，還有曾總的信任 。（圖／翻攝自ETtoday直播）

▲台灣隊長陳傑憲返台，受到大批球迷熱烈歡迎 。（圖／記者湯興漢攝）

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台灣隊長陳傑憲本屆12強賽繳出.625的打擊率，坐擁大會MVP、打擊王、最佳外野手、最佳防守球員4大獎項，表現亮眼一夕之間爆紅。

球迷熱烈討論陳傑憲在開轟後，用食指和大拇指在胸前畫了一個框。有網友好奇「那個手勢是什麼意思？」陳傑憲在返台受訪直接告訴大家，就是想展現「我們來自台灣！」

面對熱情球迷接機，陳傑憲說，「有你們真好，第一次看到桃園機場這麼多人。」他接下來用台語說，「咱攏是台灣人。」

接機現場秩序一度陷入混亂，陳傑憲與老婆、小孩走動時，一度有攝影機靠近，讓他不得不開啟「護妻模式」，大聲呼喊「讓我老婆和小孩先走」。最後請工作人員先帶領老婆和小孩去領行李。陳傑憲自曝有人群恐慌症，請吉力吉撈充當保鑣，吉力吉撈還真的做勢擋在他身前。接受媒體訪問後，終於與老婆會合，結束尋妻之旅。

▲▼台灣隊長陳傑憲返台，受到大批球迷熱烈歡迎 。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣隊長陳傑憲返台，受到大批球迷熱烈歡迎 。（圖／記者湯興漢攝）

關鍵字： 台灣隊陳傑憲12強賽手勢家人影音

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