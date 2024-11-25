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被台灣強烈求勝執念打敗！　日球評：投手怕被打不敢投內角

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，日本隊落居亞軍，球員神情落寞。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，日本隊落居亞軍，球員神情落寞。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

日本武士隊在世界12強賽尋求衛冕失利，由日職球星組成的國家隊，首度不敵中華隊，這也是監督井端弘和上任後首場國際敗仗。擁有21年日職資歷的捕手、現任球評野口壽浩坦言，日本隊被台灣強烈的「求勝執念」打敗，陣中投手「怕被打」不敢投內角球，危急時刻一投就被打成3分砲。

捕手出身的日本球評野口壽浩，曾替養樂多、日本火腿等4隊效力，職業生涯長達21年，他分析日本隊冠軍戰輸球的兩大原因，其一是包括先發王牌投手戶郷翔征在內，都不太敢投內角球，戶郷主投時，配球過於集中在直球和指叉球，在國際大賽依賴自己有信心的球種，這種心態可理解。

不過中華隊打者也很清楚這點，並沒有急著揮擊那些成為壞球，位置偏低的指叉球，野口壽浩惋惜地說，「如果更多地混合使用曲球、滑球、切球的話，對方打者的反應應該會有所不同。」

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▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，日本隊落居亞軍，球員神情落寞，前排中為戶郷翔征(20號)。（圖／記者李毓康攝）

▲前排中為戶郷翔征（20號）。（圖／記者李毓康攝）

就野口壽浩的觀察，戶郷翔征主投時，大概只投了2到3顆內角球，其中一球被台灣隊長陳傑憲轟成3分砲，「在那個危機時刻，球數是2好3壞，他整場幾乎沒投過內角球，想在那時不失誤是很難的。」

他分析，日本投手群這一戰很少投內角球，可能是他們比平時有著更強烈的「不想被打」的恐懼心理；反觀中華隊的投手群，頻頻將球投向內角，微妙地擾亂了日本打者的打擊節奏。

野口壽浩直言，日本隊被台灣強烈的求勝執念打敗，包括不惜被罰款也要更換複賽最後一戰的投手，將王牌林昱珉壓到冠軍戰再先發，還有中華隊在冠軍戰第7局大膽採用雙盜壘戰術，還試圖搶攻本壘，再再顯示不放過任何一絲贏球機會的決心，「他們為了奪冠，使用了所有可用的手段。」

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，日本隊落居亞軍，球員神情落寞。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，日本隊落居亞軍，球員神情落寞。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 12強棒球日本隊

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