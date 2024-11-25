MLB記者讚可打大聯盟　陳傑憲回應了

▲陳傑憲勇奪2024世界12強棒球賽MVP。（圖／CTWANT提供）

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2024年世界12強棒球賽昨（24）日台灣以4：0完封日本隊，拿下隊史首座世界冠軍，創造歷史性的一刻。30歲台灣隊長陳傑憲在本屆12強賽狀態極佳，打擊率高達6成36，勇奪大會MVP。陳傑憲賽後表示，「這次冠軍不會滿足，我們從明天開始充實好自己、準備好自己，迎向國際舞台。」

陳傑憲在冠軍戰第5局面對日本王牌投手戶鄉翔征，擊出3分砲，賽後他談到當時心情，「那支全壘打，當下的我，我知道，戶鄉投手是一位很強的投手，但站在這麼高的殿堂。我選擇相信我自己，我不想輸給他。」

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台灣拿下首座世界冠軍，陳傑憲感謝隊友很團結，也直呼好像在做夢，「這次拿了冠軍，我們真的沒有想到，我們覺得好像在做夢，但經過這次冠軍，我相信我們能夠跟世界好手去對抗，也藉由這次冠軍讓世界看見台灣。」

▲陳傑憲在12強賽中表現極佳。（圖／統一獅臉書）

陳傑憲表現出色，一人包辦MVP、打擊王、最佳外野手、最佳防守球員共4大獎。MLB記者摩洛西（Jon Morosi）也關注到陳傑憲的非凡表現，高度評價他：「他的運動能力非常出色，如果他願意追求的話，他絕對有能力挑戰大聯盟。」對此，陳傑憲回應：「沒有這個想法，因為考量到年紀。」

事實上，陳傑憲獲選台灣隊長後，曾透露一度不想接任隊長，他還對總教練曾豪駒自嘲：「我吼，好像命沒那麼好，這幾年在自己球隊當隊長沒拿過冠軍，我怕拖累到你。」陳傑憲透露當時曾豪駒說一句很溫暖的話打動他：「他說，傑憲，我要的是你在場上的氛圍，我只希望你能把你的快樂渲染給周邊的人，而這句話減輕我很大的壓力。」使他願意接下台灣隊長身分，成功帶領中華隊奪下世界冠軍。

後續幾年國際賽還有2026年WBC經典賽及2028年的洛杉磯奧運，陳傑憲被問到是否會參加，他表示，「我現在30歲，兩年後32歲，不知道還會不會繼續代表台灣。」但他強調還是會努力充實自己，若有機會再披國家戰袍，會義不容辭。「相信這次國際賽後，我們會更有信心去面對世界各國的好手，不會像以前那樣沒自信。」

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