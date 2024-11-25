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日本投手頒獎典禮「秒拿下銀牌」：很失望不是我想要的顏色

▲▼日本投手大勢（翁田大勢）。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本隊投手翁田大勢。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

世界12日強賽冠軍戰，日本隊0比4遭中華隊擊敗，頒獎典禮結束後，媒體發現日本投手大勢（翁田大勢）很快將掛在脖子上的銀牌拿下，大勢受訪時表示，「我只是很沮喪，這不是我想要的獎牌顏色，所以我對戴著它感到非常失望」。

根據日媒《體育日本》報導，世界12日強賽日本隊拿下銀牌，日本守護神、投手大勢在頒獎典禮後立刻拿下掛在脖子上的銀牌，他說「我只是很沮喪，這不是我想要的獎牌顏色，所以我對戴著它感到非常失望，才將它取下」、「我想用成績來證明日本棒球的強大，最好的辦法就是贏得冠軍，但很遺憾我沒有能做到這一點」。

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▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，日本隊敗退屈居亞軍。（圖／記者李毓康攝）

▲日本隊拿下世界棒球12強賽亞軍。（圖／記者李毓康攝）

日本網友看了新聞後，紛紛在新聞下方留言「我從電視上看了整場比賽，我認為我們徹底失敗了，對於我們這些觀看比賽的人是令人沮喪的，而上場比賽的球員可能比我們更沮喪，但我期待你們照顧好自己，並在下次比賽取得好成績」。

還有人說「我理解你的沮喪，但我覺得你用這種方式表達你的沮喪是一種不尊重的行為」、「一直勝利但在最後一刻輸了，他有多沮喪只有他自己能理解，但（這種行為）是對主辦方的不尊重，作為日本隊的一員，我希望他忍耐，直到回到更衣室」。

關鍵字： 世界12強棒球中華隊

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