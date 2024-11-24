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湖人禁區下半場潰堤　約基奇領銜金塊單節37分逆轉

▲▼湖人戴維斯、金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼湖人戴維斯、金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間24日，丹佛金塊客場踢館洛杉磯湖人，湖人在上半場原本握有6分領先，但第3節在攻防兩端都崩盤，讓金塊打出37比15的攻勢將比分逆轉，最終金塊以127比102擊敗湖人。

金塊一哥約基奇（Nikola Jokic）本季進攻數據相當可怕，場均有30分大三元表現，平均每場能得30.3分、13.9籃板、11.3助攻，投籃及三分命中率都超過55%，截至今日，約基奇在得分榜上排名第2；籃板榜排第1；助攻榜也排第2。

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湖人上半場以63比57領先金塊，中場過後，金塊調整在內線的進攻佔比，他們第三節的內線得分20比4壓倒湖人，其中，約基奇單節貢獻9分，助球隊轟下37分，逆轉比數。

金塊不只在內線得分擊敗湖人，他們團隊三分球32投16中，有5成的優異水準，且是在艱難的背靠背比賽中達成。金塊昨（23日）面對達拉斯獨行俠，以120比123戰敗。

金塊方面，約基奇維持可怕全能身手，以6成命中率得到34分，並有13籃板、8助攻、2抄截、1阻攻；小波特（Michael Porter Jr.）得到全隊次高24分、11籃板，命中4計三分；日前達陣生涯200次大三元的衛斯布魯克（Russell Westbrook）也從板凳挹注14分、7籃板、11助攻。

落敗的湖人部分，里夫斯（Austin Reaves）砍下全隊最高19分，附帶6助攻；湖人雙星手感都不佳，詹姆斯（LeBron James）命中率41.2%，得到18分、7助攻、3抄截，但有6次失誤；戴維斯（Anthony Davis）更為冰冷，19投6中，命中率僅有31.6%，攻下14分、10籃板。

關鍵字： NBA金塊湖人約基奇詹姆斯戴維斯

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