湖人禁區下半場潰堤　約基奇領銜金塊單節37分逆轉

台灣時間24日,丹佛金塊客場踢館洛杉磯湖人,湖人在上半場原本握有6分領先,但第3節在攻防兩端都崩盤,讓金塊打出37比15的攻勢將比分逆轉,最終金塊以127比102擊敗湖人。

金塊一哥約基奇(Nikola Jokic)本季進攻數據相當可怕,場均有30分大三元表現,平均每場能得30.3分、13.9籃板、11.3助攻,投籃及三分命中率都超過55%,截至今日,約基奇在得分榜上排名第2;籃板榜排第1;助攻榜也排第2。

湖人上半場以63比57領先金塊,中場過後,金塊調整在內線的進攻佔比,他們第三節的內線得分20比4壓倒湖人,其中,約基奇單節貢獻9分,助球隊轟下37分,逆轉比數。

金塊不只在內線得分擊敗湖人,他們團隊三分球32投16中,有5成的優異水準,且是在艱難的背靠背比賽中達成。金塊昨(23日)面對達拉斯獨行俠,以120比123戰敗。

