希克上演帽子戲法　勒沃庫森0比2落後連轟五球逆轉奪勝

▲希克（Patrik Schick）。（圖／翻攝自X／bayer04_en）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024德甲今（24日）凌晨迎來第11輪焦點戰，由去年冠軍勒沃庫森主場迎戰聯賽排名第15的海登海姆，勒沃庫森靠著前鋒希克（Patrik Schick）上演帽子戲法的瘋狂表現下，克服比賽前段0比2的劣勢，最終就以5比2反敗為勝，積分3分全拿。

開賽第10分鐘，客隊海登海姆率先發動攻勢，中場大將多爾施（Niklas Dorsch）以一記強力射門幫助球隊先馳得點；第21分鐘海登海姆霍恩薩克（Mathias Honsak）持球後輕鬆突破三名勒沃庫森後防，闖入禁區後起腳得分，海登海姆將領先優勢擴大至2比0。

第30分鐘主場勒沃庫森發動反擊，帕拉西奧斯（Exequiel Palacios）在禁區內轉身射門追回一球，兩分鐘後第32分鐘，希克巧妙吊射越過海登海姆門將，幫助球隊2比2扳平比分。

下半場第52分鐘，勒沃庫森維爾茨（Florian Wirtz）回傳助攻，希克擺脫防守球員後踢進球隊本場比賽的第三球，第71分鐘，阿圖爾（Arthur）傳中，希克頭槌破門完成帽子戲法；第82分鐘，扎卡（Granit Xhaka）在禁區外利用一記弧線球射門幫助勒沃庫森將記分板上的比分增加至5比2，直至完場。

BAYER LEVERKUSEN 5-2 HEIDENHEIM



5 GOL LEVERKUSEN:

EXEQUIEL PALACIOS

PATRIK SCHICK

GRANIT XHAKA



COMEBACK WIN pic.twitter.com/BPyxkEKU22 — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) November 23, 2024

賽後勒沃庫森目前積分來到20分，排名第四，落後榜首拜仁慕尼黑9分，拜仁在前一戰以3比0完封奧格斯堡，而位居第二的RB萊比錫則以3比4不敵霍芬海姆，僅領先勒沃庫森一分。