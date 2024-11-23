「每次都不覺得輸」曾頌恩敲安破蛋！江坤宇美技連日媒都關注

記者王真魚／日本東京報導

台灣雖以6比9不敵日本，游擊手江坤宇的美技成為亮點。他在比賽中展現多次精彩守備，連日本媒體都讚不絕口，還特別在他守備時，特別拍了休息區的西武游擊主力源田壯亮。

▲世界12強棒球賽東京複賽，江坤宇。（圖／記者李毓康攝）

「源田還是我學習的對象，他的接球實在太舒服了。」江坤宇謙虛地說，「雖然今天他沒上場，但之前在台北大巨蛋看到他的守備，真的很想效仿。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到前面一次可惜的撲接未成，江坤宇解釋，「那球真的很可惜，因為接到手套最前面，撲下去時手撲到地板，球就掉出來了。」他直言，自己並沒有特別想要表現美技，「就是想把每一球都守下來。」

打擊方面，曾頌恩在球隊落後4分時敲出安打率先破蛋。「打出安打後，讓球隊更有氣勢。」

近2次對日本，台灣都有些攻勢，曾頌恩直言，「每次我都覺得不輸他們，只是都差那麼一點，就差臨門一腳。」他也表示，他們之所以強，在於串連得很好，壘上有人時掌握機會的成功率很高。

展望明天冠軍戰，江坤宇信心滿滿，「大家都想贏的心很強烈，我們會開會討論，教練也會給一些策略，希望明天全力以赴能有好結果。」

▲世界12強棒球賽東京複賽，曾頌恩。（圖／記者李毓康攝）