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中華隊闖12強冠亞「每人保底500萬」！奪冠獎金衝8位數　比年薪高

▲中華隊12強晉級冠亞軍賽。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊12強晉級冠亞軍賽。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

世界12強賽23日上演台日大戰，終場中華隊以6比9不敵日本，不過由於稍早委內瑞拉不敵美國，且比分差距未超過8分，中華隊已透過優質率（TQB）確定晉級冠軍戰，此戰無關晉級。為此，在保底銀牌的情況下，每位選手的國光獎金將至少為500萬元台幣，而若獲得冠軍，綜合其他獎金，平均每位選手累計可獲得超過1100萬台幣獎金。

根據國光獎金相關規定，奧運正式競賽項目且每4年舉辦一次的比賽，冠軍每人可獲得700萬元台幣、亞軍每人500萬元台幣、季軍每人300萬元台幣。此次12強賽符合上述規定，因此台灣隊球員不論最終名次，都已確定至少可以領取500萬元的獎金。

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▲▼世界12強棒球賽東京複賽，中華隊擊敗美國隊。（圖／記者李毓康攝）

此外，世界棒壘球總會（WBSC）也對參賽國提供豐厚獎金，冠軍球隊可獲得150萬美元（約台幣4872萬元）、亞軍可得75萬美元（約台幣2436萬元）。中華棒球協會理事長辜仲諒亦在預賽階段提供1勝1000萬元的加碼獎金，並承諾若奪冠將再加碼3000萬元。

根據以上三項獎金的規定，中華隊團隊獎金將從亞軍的2億436萬元，到冠軍的3億1472萬元。若以本屆參賽的28名球員來計算，合計要發出1.4億元到1.96億元的國光獎金，再加上WBSC的獎金以及中華棒協的獎金，整體獎金額可達2億至3.1億元，綜合計算，平均每位選手累計可獲得超過1100萬台幣獎金，即使獲得亞軍，選手平均也能領到700多萬台幣。

事實上，比較此次中華隊的中職選手薪資結構，隊中4名月薪最高的選手依序為朱育賢（桃猿，月薪75萬元）、林立（桃猿，月薪72萬元）、黃子鵬（桃猿，月薪66萬元）以及隊長陳傑憲（統一，月薪63萬元），4人年薪均未超過900萬，因此若能成功奪冠，此次每人所得的獎金就比年薪還高，即使獲得亞軍，除了上述4人外，其餘球員所領的獎金金額也比年薪還高。

關鍵字： 棒球中華隊世界12強賽獎金冠軍

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