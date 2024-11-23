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連兩天出賽無懼！江國豪抗日殺手5.1局0失分　網讚：太猛了

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，江國豪 。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，江國豪 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

江國豪絕好調！世界12強賽23日台日大戰中繼登板，雖然自己也是連續登板，但仍為「中0日」先發的年輕投手陳柏清解危，為中華隊踩住煞車，尤其對日本兩戰5.1局無失分，獲網友大力讚賞「太猛」。

由於中華隊提前晉級冠軍戰，賽前臨時更換先發必須「左投換左投」，林昱珉改為陳柏清先發，使得他必須在前一戰對美國先發2局後，又先發對日本。陳柏清首局就遇到亂流，挨了首打席全壘打，又被安打和保送狙擊失3分，帶著1出局三壘有跑者的情況退場。

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江國豪接替上場，雖然被敲出高飛犧牲打失1分（計在陳柏清帳上），但隨即連續解決2人阻擋日本攻勢。2局下他先飆出三振，再以滾地球解決打者，即使遭遇連續安打，仍以滾地球化解危機。

江國豪本屆12強賽擔任長中繼投手，前一場22日對美國投1局失1分，連兩戰登板皆完成任務。值得一提的是，他在預賽、複賽都對日本中繼，各投2.2局，合計5.1局，被4安打，奪5次三振，有2次保送，無失分，表現相當亮眼。球迷紛紛讚嘆：「好強！」、「好有責任感」、「太猛了！」

▲ 世界12強棒球賽東京複賽，江國豪。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，江國豪 。（圖／記者李毓康攝）

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