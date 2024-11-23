張泰山等名將開棒球教室！日本小將驚訝：台灣氣氛好歡樂

▲「棒球教室」蕭一傑講解傳接球動作。（圖／中華民國徐生明棒球發展協會提供）

記者楊舒帆／綜合報導

第十二屆徐明國際少棒錦標賽23日在彰化縣永靖棒球場舉辦「棒球教室」，由中職傳奇球星張泰山、蕭一傑、許峰賓三位教練領軍，味全龍球員劉基鴻、劉時豪擔任助教，吸引眾多小球員熱情參與。

活動分為打擊、投手、跑壘三組進行。其中許峰賓的跑壘教學最受歡迎，他在草地上鋪設墊子示範撲壘、滑壘動作，小球員們躍躍欲試，最後還齊聲高喊「台灣跑壘王」，將現場氣氛帶到最高點。

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▲「棒球教室」許峰賓示範撲壘、滑壘動作。（圖／中華民國徐生明棒球發展協會提供）

蕭一傑在投手組展現獨特教學方式，從基礎的傳接球切入，讓各隊派出代表練習。趣味的是，球員們玩心大起，開始比拚球速，讓原本的練習變成「速球王大賽」，蕭一傑立即把握機會進行教育，提醒小球員安全要點。

前全壘打王張泰山表示：「棒球教室時間有限，重點是傳授正確基本觀念，更重要的是營造愉快融洽的氣氛，讓來自各地的小朋友能建立友誼。」這份用心讓日本城東少棒聯盟的柴崎大慎也感受深刻，他說：「日本雖然也有類似活動，但氣氛都比較嚴肅，不像這裡這麼輕鬆愉快。」

值得一提的是，不只小球員獲益良多，現場少棒教練也把握機會向名將請益。張泰山以開放態度回應：「有關棒球的事都可以討論交流。」活動最後在大合照和紀念品致贈中圓滿結束，為國際少棒賽揭開序幕。

▲「棒球教室」張泰山指導小球員基本動作。（圖／中華民國徐生明棒球發展協會提供）