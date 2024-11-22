江坤宇3打點定心丸「開心把握機會」　張政禹為台灣盡一份心力

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，張政禹 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽22日超級循環賽中華隊以8比2擊敗美國隊，江坤宇7局上敲出關鍵三壘安打，林家正不僅領導投手有功，此戰也敲安打帶動氣勢。

張政禹接受轉播電視台訪問時表示，「其實我不怕失敗，也不是想證明自己，只想為台灣盡一份心力。當下打擊沒有想太多，心裡只想著幫助球隊，不管是推進或保送都好，就是要幫助球隊，盡自己全力。」

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談到有一次失誤，張政禹說：「我始終選擇相信自己，不然也沒辦法站上東京巨蛋，這是全教練團、隊友一起贏下的勝利，非常感謝他們。」

蔡其昌表示，「事實證明我們是有實力的，幾乎每個打席都有攻勢，投手群每個人都善盡自己的角色，幾乎完全封鎖美國攻擊，這就是勝利關鍵，相信自己一定能勝利。」

「一開始外界不看好我們，能打出這樣成績很感動，感謝球迷來到東京，每一場比賽都喊到燒聲，球迷很可愛很熱血，也謝謝東京朋友，還有電視機前的球迷，以及教練團與後勤。」蔡其昌說。

攻守俱佳的先發捕手林家正表示，「首先投手群在每個關鍵時間點都表現很好，賽前也做好準備。從台北到東京，練習時也有討論到我的打擊，有時候我往往過於在意動作，這次把策略做好，感謝打擊教練給我信心，也很信任我。」談到前3局化解危機，林家正說：「其實就是專心面對打者，一顆球一顆球對決，大家表現都很好。」

江坤宇說：「其實是有機會的，前一次感覺不錯，第二次機會就告訴自己一定要把握住，很開心能掌握機會，打出清壘三壘安打，這3分讓大家吃下定心丸，真的滿開心的。」

談到投手群表現，江坤宇表示：「我們整個團隊不管是投手、打擊、守備都表現非常棒，也很拼命，為了團隊，為了台灣。不管是場上、場外球迷，從台灣飛過來的球迷，全台上下一條心，都很棒，表現也非常好。」

▲世界12強棒球賽東京複賽，江坤宇 。（圖／記者李毓康攝）