詹皇、戴維斯轟70分卻錯失關鍵4罰　湖人斷6連勝主帥超悶

Franz Wagner. Clutch. He ices the victory for Orlando with the cold stepback 3 ???? pic.twitter.com/Qk1AtBRt15

記者游郁香/綜合報導

湖人今(22)日在主場面對魔術,雙巨頭詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)合力轟下70分、19籃板和9助攻,但兩人最後40秒關鍵6罰僅2中,加上被奧蘭多前場新星華格納(Franz Wagner)砍進致命的後撤三分,終場以118比119遭逆轉,近期的6連勝告終,也吞下本季主場首敗。

LAKERS CHOKE: Anthony Davis & LeBron James combined to shoot 2/6 on clutch free-throws in the FINAL MINUTE of their 119-118 LOSS to Orlando ????



Davis also airballed the potential game-winning fadeaway… pic.twitter.com/Hp6jD8RFxX