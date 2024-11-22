詹皇、戴維斯轟70分卻錯失關鍵4罰　湖人斷6連勝主帥超悶

Franz Wagner. Clutch.



He ices the victory for Orlando with the cold stepback 3 ???? pic.twitter.com/Qk1AtBRt15 — NBA (@NBA) November 22, 2024

記者游郁香／綜合報導

湖人今(22)日在主場面對魔術，雙巨頭詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)合力轟下70分、19籃板和9助攻，但兩人最後40秒關鍵6罰僅2中，加上被奧蘭多前場新星華格納(Franz Wagner)砍進致命的後撤三分，終場以118比119遭逆轉，近期的6連勝告終，也吞下本季主場首敗。

LAKERS CHOKE: Anthony Davis & LeBron James combined to shoot 2/6 on clutch free-throws in the FINAL MINUTE of their 119-118 LOSS to Orlando ????



Davis also airballed the potential game-winning fadeaway… pic.twitter.com/Hp6jD8RFxX — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) November 22, 2024

湖人上半場打完取得67比60、7分領先，第3節卻被打出29對21的攻勢，反陷入1分落後，39歲天王詹姆斯決勝節挺身而出，單節包辦14分，紫金軍團幾度拉開7分領先，沒想到雙巨頭關鍵時刻罰球失準，先是詹皇最後39秒兩罰1中，接著戴維斯更是4罰僅1中。

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▲湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

終場前3.1秒，湖人僅以118比116領先2分，卻被魔術禁區新星華格納飆進後撤三分，奧蘭多以119比118反超，洛城喊出暫停佈置最後一擊，但戴維斯投成了「麵包球」，最終就以1分之差中斷6連勝，本季主場「不敗金身」也被打破。

▲湖人戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

攻下39分、9籃板、2助攻和3火鍋的戴維斯，賽後失望地說，「我們輸掉了比賽。我在關鍵時刻罰丟了3球，他們砍進一顆三分反超比數，我的罰球非常重要、非常關鍵，我罰丟了。」

「我的意思是，任何失利都是令人沮喪的。」戴維斯坦言，「對我來說更令人沮喪的是，我是那個投丟罰球的人。」

在自家主場嚐到讓勝利溜走的滋味，主帥瑞迪克(JJ Redick)表示，他會到一個「黑暗的地方」，隨後他解釋那是地下室，他準備在那裡關燈觀看比賽錄像。

▲湖人戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）