快訊／12強美國隊先發打線出爐！警戒首棒盜壘王

▲世界12強棒球賽東京複賽，美國隊總教練索西亞（Mike Scioscia）。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

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世界12強賽中華隊22日於台灣時間早上11點交手美國隊，中華隊派出陳柏清先發，美國隊則由格羅茨（Zac Grotz）主投。先發打序出爐，單季百盜好手辛普森（Chandler Simpson）排第一棒，目前他也以6盜暫居12強盜壘王。

美國陣中有4位百大新秀，包括光芒隊內野手威廉斯（Carson Williams）(百大第4)、小熊隊的內野手蕭（Matt Shaw）(百大第22)、費城人外野手克勞佛（Justin Crawford）(百大第53)、海盜隊的20歲內野手T.強森（Termarr Johnson）(百大第75)。

今年單季百盜的光芒2A外野手辛普森（Chandler Simpson）目前在本屆賽會已經跑出6次盜壘成功（暫居盜壘王）、打擊率5成、安打數12支都是全隊最多。蕭打擊率.478全隊第二，貢獻12打點，OPS1.389都是全度隊最優。道奇3A沃德 (Ryan Ward) 累計4轟全隊最多，也暫居本屆大會最多，不過他此戰未先發。

美國隊先發打線

1.6號 右外野手 辛普森 (Chandler Simpson) 光芒(AA)

2.1號 三壘手 蕭 (Matt Shaw) 小熊(AAA)

3.7號 游擊手 威廉斯 (Carson Williams) 光芒(AA)

4.11號 一壘手 瑞特 (Luke Ritter) 大都會(AAA)

5.9號 左外野手 湯瑪斯 (Colby Thomas) 運動家(AAA)

6.18號 指定打擊 艾爾科 (Tim Elko) 白襪(AAA)

7.2號 二壘手 強森 (Termarr Johnson) 海盜(AA)

8.25號 捕手 麥克艾弗 (Willie MacIver) 落磯(AAA)

9.22號 中外野手 克勞佛 (Justin Crawford) 費城人(AAA)