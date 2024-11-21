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台灣選手晉級電競12強冠軍戰！鈴木一朗將現身觀戰

▲▼ 首屆HUGAN ePremier12電競棒球12強大賽 臺灣選手Dashu打入 冠軍戰傳奇球星 鈴木一朗 11/23 蒞臨 ePremier12 冠軍戰 。（圖／大會提供）

▲首屆HUGAN ePremier12電競棒球12強大賽，臺灣選手Dashu打入冠軍戰傳奇球星 。（圖／大會提供）

記者王真魚／綜合報導

由世界棒壘球總會（WBSC）舉辦的首屆HUGAN ePremier12電競棒球12強大賽，自資格賽及小組賽決選出的4名選手，於今日（11/21）在東京KONAMI創意中心進行超級循環賽，經過6場比賽的激戰，最終由Dashu及SHORA晉級，取得冠軍戰的門票。

世界棒壘球總會（WBSC）積極推動電競棒球，讓世界各地棒球遊戲的愛好者，能夠透過電子競技一較高下，並特別安排於臺灣舉辦資格賽及小組賽，讓更多臺灣的球迷認識「電競棒球」，未來也有機會可以一同參與賽事。

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本屆HUGAN ePremier12電競棒球12強大賽四強的選手分別為：墨西哥資格賽冠軍Ben Zen、日本選手SHORA、NEGRAY及臺灣選手Dashu，四名選手於今日進行循環賽，四強中最年長的選手Dashu，在高壓緊湊的比賽下，靠著精采的表現，闖入冠軍戰對決SHORA，季軍戰則由Ben Zen出戰NEGRAY，兩場決賽於臺灣時間11/23（六）15:30進行，世界棒壘球總會（WBSC）特別邀請傳奇球星—鈴木一朗到場為電競棒球選手加油打氣，並在賽後頒發獎金！

首屆HUGAN ePremier12電競棒球12強大賽，最終決賽將在愛爾達體育四台、Getwin Sports的Twitch（https://www.twitch.tv/getwin_sport）及YT（https://www.youtube.com/@GetWinSport/videos）頻道及公視+線上平台進行轉播，歡迎大家鎖定直播，一起欣賞精采的比賽。

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