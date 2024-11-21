詹皇嗆完酸民「總說我是騙子」後　突向2億粉絲「說再見」

And with that said I’ll holla at y’all! Getting off social media for the time being. Y’all take care ✌???????? — LeBron James (@KingJames) November 20, 2024

記者游郁香／綜合報導

天王詹姆斯(LeBron James)對網友稱他是「騙子」耿耿於懷，昨(20)日誇完單場飆了9顆三分的菜鳥柯奈特(Dalton Knecht)後，他不忘嗆酸民，「那我現在算什麼呢？我早就說過了……我經常看田納西大學的比賽。」詹皇今(21)日又宣布，「就這樣吧，我要和大家說再見了！我要暫時退出社群媒體，大家保重。」

▲湖人天王詹姆斯。（圖／路透）

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詹姆斯在湖人今年以第17順位選中「大齡射手」柯奈特後，多次公開表示，自己去年就常關注柯奈特在田納西大學的比賽，卻遭一些網友嘲諷「愛說謊」。在柯奈特前役狂飆9顆三分後，詹皇提到了此事，「網路上所有人總是說我在說謊，他們說我每件事都在說謊。那我現在算什麼呢？我早就說過了……我經常看田納西大學的比賽，沒想到他會落到我們隊上。」

詹姆斯今日在個人X上轉發杜蘭特(Kevin Durant)經紀人克萊曼(Rich Kleiman)今年10月25日的一則貼文，「當今世界充滿了仇恨和負面情緒，這讓我困惑為什麼一些體育媒體仍然認為通過負面評論來報導體育是最好的方式。我們都可以承認，體育是社會中最後一個能普遍將人們聚集在一起的部分。那麼為什麼報導不能做到同樣的事情呢？」

LeBron James stood on business, TWICE, when asked about Dalton Knecht after he dropped 37 PTS on 9/12 3PM ????????️



“They didn’t find DK. The other 16 teams fu**ed it up.”



“Everybody on the internet calls me a liar all the time. They say I lie about every-f*****-thing. So what am I… pic.twitter.com/b0sFrTgDMG — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) November 20, 2024

▲湖人天王詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

「當你說它只是點擊誘餌時，這是事實。當平台如此龐大時，你可以做出改變，讓我們所有人都能擺脫現實生活中的負面情緒。我個人認為這一切都是浪費口舌。奧運、JJ(瑞迪克)和Bron(詹姆斯)的節目是這一切可以且應該成為的未來。」

詹姆斯顯然對媒體與網路上的「負面聲音」很厭倦，「真是可惜變成這樣！」他隨後宣布，「就這樣吧，我要和大家說再見了！我要暫時退出社群媒體，大家保重。」

詹姆斯在X上擁有5290萬名粉絲，在Instagram上則有1.59億的追蹤者，他平時很常更新，現在他要暫時與超過2億的粉絲「說再見」。

▲湖人天王詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）