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如果你是NBA主席，想新增什麼規則？　厄文自嘲：延長休息時間

▲獨行俠厄文。（圖／路透）

▲厄文入選2025年NBA全明星賽。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA全明星周火熱展開，獨行俠後衛厄文（Kyrie Irving）遞補新隊友戴維斯（Anthony Davis）入選，今（16）日明星賽記者會，厄文被問道一個有趣的問題，「如果你能當一天NBA主席，你會新增什麼規則？」厄文回答簡明扼要，卻帶有深意，「縮短賽季，延長全明星賽的休息時間。」

獨行俠陣容動盪不安，日前他們從湖人交易來戴維斯，打算組成NBA最具威懾力的內線防守組合，不料球員卻接連掛傷號，先是里夫利二世（Dereck Lively II）腳踝骨折、鮑威爾（Dwight Powell）髖部拉傷、華盛頓（P.J. Washington Jr.）腳踝不適、戴維斯（Anthony Davis）打1場就內收肌拉傷、加福德（Daniel Gafford）膝蓋大扭，整隊內線輪替全倒光，現在只能依靠6呎7吋的雙向合約球員艾德華茲（Kessler Edwards）鞏固禁區。

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▲獨行俠厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠內線傷兵滿營。（圖／達志影像／美聯社）

今日厄文出席全明星賽記者會，記者問了個有趣的問題，「如果你能當一天NBA主席，你會新增什麼規則？」厄文臉上帶著笑容，但仍可看出他非常在意球隊內線傷兵問題，他表示打算「縮短賽季，延長全明星賽的休息時間。」，顯然是想多些時間等待獨行俠內線康復。

上賽季，獨行俠一路闖進NBA總冠軍賽，但本賽季至今僅繳出30勝26敗的戰績，排名西區第8。陣中多名球員受傷成為主要問題，厄文的發言可觀察出球員對於NBA現今高強度賽程有些不滿，認為這可能影響了球員的身體狀況與調整。

▲獨行俠厄文。（圖／路透）

▲厄文（右）入選2025年NBA全明星賽。（圖／路透）

NBA例行賽共有82場比賽，主力球員每場平均上場超過30分鐘。此外，全明星賽期間的休息時間不到1週，而入選全明星的球員不僅要比賽，還得參與密集的媒體訪問，幾乎無法獲得真正的休息。厄文的改制，明顯對於明星球員會有很大的幫助。

球隊短時間內失去了長年核心唐西奇，隨後又面臨接連不斷的傷病潮，讓球隊陷入困境，頓時烏煙瘴氣，厄文直言想要更多休息時間，但他對奪冠的渴望依然未減，在全明星賽前的訪問中，他表示，「賽季開始時，我們每天都在喊『冠軍、冠軍、冠軍』。我們現在仍然這麼說，但當球隊發生巨大變化時，需要時間適應，如果傷兵過多，適應的時間也會更長，我們現在只能專注於一場一場熬過去，這是最困難的地方，但這也決定了一個球員是『好球員』還是『偉大球員』。」

關鍵字： NBA厄文唐西奇戴維斯明星賽

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