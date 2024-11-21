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秀秀子自費飛東京替中華隊應援　與Jessy一起吃拉麵登上日媒

▲▼CT AMAZE成員秀秀子、Jessy。（圖／翻攝自Instagram／showshowz1124）

▲CT AMAZE成員秀秀子、Jessy。（圖／翻攝自Instagram／showshowz1124）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

世界12強棒球賽複賽今(21)日開打，中華隊首戰將面對委內瑞拉，中華隊推派低肩側投的黃子鵬先發，委內瑞拉則派出羅戈先發。台灣的啦啦隊女神們也抵達日本為中華隊加油，包含秀秀子、Jessy、小映、璦昀、嘎琳、若潼等人，秀秀子與Jessy一同品嚐豚骨拉麵，還登上了日本媒體。

▲▼秀秀子、嘎琳等6位啦啦隊女神自費飛東京應援中華隊。（圖／翻攝自IG）

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▲秀秀子、嘎琳等6位啦啦隊女神自費飛東京應援中華隊。（圖／翻攝自IG）

CT AMAZE成員秀秀子、Jessy、小映、璦昀、嘎琳還有樂天女孩若潼20日現身桃園國際機場，由於東京巨蛋沒有提供啦啦隊應援舞台，中華隊並沒有推派CT AMAZE出動，但啦啦隊女神們依然自費前往東京幫中華隊加油。

3天後要過生日的秀秀子，在之前的直播就跟粉絲透露會去東京，還提前許下願望，希望中華隊拿下冠軍，秀秀子說，「雖然這趟自費行程大概損失7、8萬，但見證中華隊拿下勝利無價。」

抵達日本後，秀秀子也更新Instagram，分享她與Jessy一同品嚐豚骨拉麵的美味，準備今日為中華隊熱血應援，台灣啦啦隊女神的動態還登上了日本媒體。

 
關鍵字： 中華隊12強應援啦啦隊秀秀子委內瑞拉

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