與勝騎士「中二」約戰喊卡　陳傑憲：你慢慢來不用急

▲世界12強棒球賽東京複賽，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／日本東京報導

原本最受矚目的「台灣打者」對決「中職洋投」好戲，卻因勝騎士急需返回委內瑞拉處理日本簽證而暫時喊卡。台灣隊隊長陳傑憲今日透露了兩人先前的有趣約戰過程，並以幽默口吻回應這場期待落空的對決。



「他在台灣時一直嘴砲說要壓制我們。」陳傑憲笑說，「那時候的我連進東京這個目標都覺得有點困難，沒想到現在我們都做到，也突然想到和他的約定，很期待他的對決。」他更透露雙方曾有趣的互動，「勝騎士說他知道我的弱點要壓制我，我也回說知道他的弱點要想辦法打，就像兩個中二的小孩在那邊講話。」



得知勝騎士趕不及明天比賽，陳傑憲幽默回應，「翻譯告訴我他要回母國處理簽證，我開玩笑說：『你跟他講慢慢來不用急。』」不過隨即認真表示，「但說真的，我還是希望他能趕快回來，這麼優秀的投手，應該要在國際舞台被看見。」



即便少了勝騎士這位勁敵，陳傑憲強調球隊備戰態度不變，「以他的實力，要攻擊他確實是很有挑戰性。但委內瑞拉的投手陣容都很堅強，面對陌生投手時要靠臨場反應。」

身為四度造訪東京巨蛋的老將，陳傑憲也特別提醒隊友場地特性，「中午比賽時光線較強，加上白色屋頂，會影響球的判斷。人工草皮也比台灣巨蛋更硬，這些都需要及早適應。」