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唐西奇復出砍26分！　獨行俠41分狂電鵜鶘奪3連勝

▲唐西奇（Luka Doncic）。（圖／路透）

▲唐西奇（Luka Doncic）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

達拉斯獨行俠今（20日）在主場交手缺兵少將的紐奧良鵜鶘，本戰獨行俠三巨頭輪番發揮，唐西奇（Luka Doncic）復出飆全場最高的26分，湯普森（Klay Thompson）五記外線挹注19分，加上厄文（Kyrie Irving）也有18分進帳，終場獨行俠就以132比91狂電鵜鶘，4連敗後收下近期3連勝。

首節獨行俠火力全開，唐西奇連進兩球率隊打出9比2開局，隨後湯普森命中外線、厄文連投帶罰不斷取分，獨行俠第一節就轟出44對29的攻勢，團隊命中率53.2%的他們打完半場持續保持領先，以63比51進入中場休息。

易籃後第三節獨行俠在湯普森外線發威下擴大領先優勢，隨後華盛頓（P.J. Washington）和里夫利二世（Dereck Lively II）也加入得分行列，獨行俠單節再打出34比18攻勢一舉奠定勝基，分差來到97比69。

眼看末節即將淪為垃圾時間，獨行俠唐西奇卻仍不想收手，他在最後7分58秒時連續攻進兩記外線再拿8分，接著兩罰皆得手後被換下場休息，終場獨行俠就以132比91狂電鵜鶘，4連敗後收下3連勝。

獨行俠今天團隊命中率52.1%，一共7人得分上雙，唐西奇26分、5籃板、5助攻，湯普森5記外線挹注19分，厄文18分、7助攻；鵜鶘方面，墨菲三世（Trey Murphy III）攻下19分全隊最高，英格雷（Brandon Ingram）17分，格林（Javonte Green）14分。

關鍵字： NBA達拉斯獨行俠紐奧良鵜鶘唐西奇

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