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日本男足3比1勝中國　連8次晉級世界盃僅差一步

▲▼日本男足小川航基。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本男足小川航基（右2）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

在中國福建廈門舉行的世界盃亞洲區預選賽中，榜首日本男足3比1擊敗中國男足奪下勝利，距離連續第八次晉級世界盃僅差一步之遙；目前日本在小組中以9分的優勢領先第二名的澳洲，而澳洲在今（20日）與巴林的比賽以2比2戰平。

與今年9月5日7比0大勝中國相比，日本男足這次上半場遭到中國男足嚴加看防，直到第39分鐘才由小川航基利用頭球進攻打破僵局，日本1比0先馳得點，隨後板倉滉在上半場補時終了前再進一球，日本男足將領先優勢擴大至2比0。

下半場第48分鐘，效力於北京國安的中國球員林良銘順利進球得分，中國男足將分差追至1比2，這顆進球也是日本男足在本次系列賽六場比賽中失的第二球。

第54分鐘日本男足攻勢再起，小川航基單場第二記頭球進球讓日本3比1拉開分差，也正式粉碎中國男足的反撲希望，終場日本就以3比1收下勝利，距離連續第八次晉級世界盃僅差一步之遙。

「恭喜日本隊，但我認為他們也能感受到這場勝利並不輕鬆，」中國主帥伊萬科維奇（Branko Ivanković）賽後受訪時表示，「我為球員們今天的優異表現感到高興。」

中國男足今天所失的三球全部來自於頭球，其中兩個為角球進攻得分，「我們在訓練中一直強調定位球防守，但今天的結果顯示我們還需要更多訓練，讓球員養成良好的定位球防守習慣。」伊萬科維奇談到球隊防守時說道。

「我們的球員在進攻中展現了非常勇敢的高位壓迫，對手的個人技術十分出色，但我們的球員始終努力對他們施加壓力，並創造了更多進攻機會。」

日本主帥森保一也對中國男足的進步表示讚賞，此前雙方在9月5日的交手中日本曾以7比0大勝中國，「我認為這支隊伍與上次在我們主場對陣時完全不同，」森保一表示，「中國隊的進球，如果是比賽的第一個進球，我認為比賽結果可能會有所不同。」

森保一還強調，在伊萬科維奇的指導下，中國球員通過預選賽的比賽積累經驗後，展現出了巨大的潛力，「他們展現了快速推進和積極進攻的潛力，這是一個巨大的變化。」

森保一提及，「中國球迷為球員們營造了很棒的比賽氛圍，就像他們在一起比賽一樣，這讓我們的比賽變得更加困難。」

據主辦方統計，這場比賽共吸引45336名觀眾到現場觀賽，賽後伊萬科維奇也對球迷們的支持表示感謝，「球迷們積極的支持對我們非常重要，他們就是我們場上的第十二人。」

▲▼日本男足小川航基。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本男足小川航基。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 足球世界盃亞洲區資格賽中國日本

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