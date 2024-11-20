爐主七六人劇場上演？　馬克西點名一哥恩比德「總是遲到」

▲七六人一哥恩比德被超新星馬克西點名總是遲到。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

七六人今夏狂砸5.5億美元(約178.2億台幣)組建陣容，3巨頭卻輪流掛傷號，至今沒能合體。在前役遭熱火19分逆轉後，費城全隊舉行了一次隊內會議，根據《ESPN》的報導，還在養傷的後場超新星馬克西(Tyrese Maxey)點名一哥恩比德(Joel Embiid)「總是遲到」，要求他準時參加球隊活動。

根據《ESPN》的實力指數，七六人開季前高居第3，被預估本季能拿下51.5勝，沒想到劇本並沒有照著大家預期的走，先是MVP長人恩比德「左膝管理」從熱身賽一路缺陣，期間還因推擠記者遭禁賽3場，直到13日對尼克的比賽才復出。但他回歸3戰，費城全吞敗，還在調整狀況他，僅有場均14.7分、6.3籃板和4助攻的慘淡數據。

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▲七六人一哥恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

七六人砸了2.12億美元(約68.7億台幣)網羅的9屆全明星搖擺人喬治(Paul George )也在熱身賽傷到左膝，他歸隊2場後，換開季扛起頭號得分手重任的後場超新星馬克西拉傷右腿筋，至今都還在養傷，3巨頭何時能合體，還是未知數。

在費城前役遭熱火19分逆轉，戰績下滑到2勝11敗淪為聯盟爐主後，球員與教頭納斯(Nick Nurse)遲遲未在賽後記者會上現身。《美聯社》記者雷諾茲(Tim Reynolds)表示，現場媒體等了超過1小時，主帥納斯後來解釋，遲到的原因是球隊開了一次隊內會議。

▲七六人一哥恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

《ESPN》今(20)日披露，這個會議是由38歲老將羅瑞(Kyle Lowry )召開，後場超新星馬克西直接點名當家一哥恩比德總是遲到，要求他準時參加球隊活動。消息來源說，馬克西與恩比德關係緊密，兩人總是確保對方能盡責。

一位參與會議的人士告訴《ESPN》，「馬克西愛這個大個子(恩比德)，但這是不可忽視的問題(遲到)。」 年僅24歲的馬克西，在隊內已被認可是「年輕領袖」，他站出來指正大哥的問題，身邊的人並不意外。

▲七六人後場超新星馬克西遭逢腿筋傷勢。（圖／達志影像／美聯社）

消息人士透露，恩比德接受了會議中傳達的訊息，但他表示有時對七六人嘗試在場上執行的戰術感到困惑。球員也向費城主帥納斯表明，希望接受「更嚴格」的指導，教練團則要球員帶著目的和注重細節的心態練習。