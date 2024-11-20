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古林睿煬簽火腿3+1合約　新庄一見鍾情：打造成世界級投手！

▲▼2024中華職棒頒獎典禮，年度最有價值球員古林睿煬。（圖／記者李毓康攝）

▲年度最有價值球員古林睿煬。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／日本東京報導

北海道日本火腿鬥士隊確定與前統一獅投手古林睿煬（24歲）達成加盟共識，據悉為3+1合約，下周二將在台灣舉辦入團記者會。新庄剛志總教練更爆料「一見鍾情」，直呼古林可能是「台灣第一投手」，更特別向古林阿嬤承諾「會好好照顧您的孫子」。

火腿首席棒球總管（CBO）栗山英樹透露，從春季開始就多次親赴台灣視察古林，「與去年相比，他在投手丘上的存在感增加，給人一種快速成長的感覺。」栗山更直言，古林不僅直球具魅力，變化球也有很大發展空間，「我深信他未來還有很大的成長空間。」

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監督新庄剛志同樣對古林讚譽有加，「雖然他面容和氣，但卻充滿霸氣。」期待古林能進入先發輪值，但也提醒這是一場競爭，「希望他不要著急，一點一點地展現自己的優勢。」並霸氣指出，要將古林從「台灣第一的投手」打造成「世界水準的投手」。

對於能加盟火腿，古林睿煬表示非常榮幸，「這裡有很多好手，是我本來就很喜歡的選手。」他也承諾會持續精進自己，「期許自己能為球隊做出更多的貢獻。」

栗山也特別感謝統一獅總教練林岳平和球團人員的栽培，「鬥士隊將背負統一獅所有人的期待，與古林一起前進，讓他成為一名能代表NPB的投手。」

古林睿煬為2000年6月12日出生，身高184公分、體重81公斤，畢業於桃園市立平鎮高級中學，2018年獲統一獅第一指名選進，今年拿下中職年度最佳投手、防禦率王以及MVP，包辦3大獎，下一季將挑戰日本職棒，為台灣棒球寫下新頁。

▲▼2024中華職棒頒獎典禮，年度最有價值球員古林睿煬。（圖／記者李毓康攝）

▲新庄剛志：「睿煬奶奶，我們會好好照顧您的孫子的。」（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 台灣古林睿煬日本火腿隊日職統一獅

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