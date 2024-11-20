最強會長也扛不住！大巨蛋又漏水害蔡其昌換位　遠雄再遭罰70萬

▲日前世界棒球12強日中華隊迎戰古巴，大巨蛋又發生漏水，害中職會長蔡其昌要換位子觀賽。（圖／記者李毓康攝）

文／鏡週刊

台北大巨蛋自去年底啟用後漏水問題遲遲沒解決，這次舉辦世界棒球12強B組預賽又犯老毛病。民進黨北市議員許淑華19日指出，台灣18日出戰古巴，場館再度漏水，中華職棒會長蔡其昌及教育部政務次長張廖萬堅被迫換位子觀賽，呼籲北市府對遠雄開罰。對此，北市體育局19日再度開罰遠雄70萬元。

針對許淑華反應的狀況，北市體育局長王泓翔表示，市府第一時間便有所掌握，準備對遠雄開出第二張罰單。體育局強調，12強賽事期間都有派員進場勘查，今天再度發現大巨蛋屋頂有持續性滲滴水並形成水灘，依契約規定再度開罰遠雄巨蛋公司70萬元，加上11月12日因遠雄未在期限內完成大巨蛋漏水改善開罰的120萬元，累計罰金190萬元。

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體育局重申會嚴格要求遠雄杜絕漏水問題，否則將持續按日以10萬元累罰，並詳細記錄相關缺失，納入年度營運績效評估嚴格考核，若連續2年未達70分可予以解約。



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