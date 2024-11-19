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願為「完美」柯瑞擋子彈！　伊古達拉：不懂2015 FMVP為何給我

記者游郁香／綜合報導

已退役的勇士4冠元老伊古達拉(Andre Iguodala)是天王柯瑞(Stephen Curry)最忠心的擁護者，他近日在播客節目上表示，柯瑞是幽默又極度真誠的人，幾乎找不出缺點，「他是為數不多我願意為他擋子彈的人。」他也坦言，不解為何2015年FMVP頒給自己而不是柯瑞。

▲▼勇士伊古達拉、柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊古達拉是柯瑞最忠誠的擁護者。（圖／CFP，下同）

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36歲的柯瑞在場上是4屆冠軍、未來籃球名人堂成員，他帶起的三分浪潮席捲全球籃壇，場外他則是一名愛家的慈父和慈善家，是數百萬人的榜樣。曾與他共事8季的伊古達拉，日前在前灣區教頭傑克森(Mark Jackson)的播客節目上透露，「我試圖像Stephen一樣，但我每天都失敗。」

伊古達拉說，柯瑞是一個表裡如一的人，還擁有殺手心態，「你試圖找出他的缺點，但這些根本不是真正的缺點。」在這位灣區4冠元老眼中，柯瑞雖是團隊中幽默的「開心果」，同時他又非常真誠，「他是為數不多我願意為他擋子彈的人之一，我曾多次當他的保鑣，告訴別人，『今天不簽名，退後。』他是那個你一定要確保他不會出事的人。」

▲▼伊古達拉曾誓言要捍衛柯瑞的光榮成就。（圖／CFP）

伊古達拉最近在Twitch直播中也坦言，很訝異他們在2015年一起贏得首座冠軍後，FMVP獎項頒給了自己，「我不知道他們為什麼給我，他們本該給Stephen。」

勇士那一年總決賽以4勝2敗擊退了另一位天王詹姆斯(LeBron James)領軍的騎士，伊古達拉在該系列賽繳出場均16.3分、5.8籃板，投籃命中率為52.1%；柯瑞則是場均26分、5.2籃板和6.3助攻，整體命中率44.3%、三分命中率38.5%、罰球命中率88.5%。

值得一提的是，前3戰打完後，騎士取得2勝1敗領先，這促使勇士主帥柯爾(Steve Kerr)變陣，在G4以伊古達拉取代中鋒柏加特(Andrew Bogut)，調整先發陣容後，灣區軍團連拿3勝捧起歐布萊恩金盃。

▲▼伊古達拉曾誓言要捍衛柯瑞的光榮成就。（圖／CFP）

關鍵字： NBA勇士柯瑞伊古達拉

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