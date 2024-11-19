願為「完美」柯瑞擋子彈！　伊古達拉：不懂2015 FMVP為何給我

"I don't know why they gave it to me. They were supposed to give it to Steph."



Andre Iguodala on winning the 2015 NBA Finals MVP over Steph Curry ????



(via @KaiCenat/ Twitch)pic.twitter.com/e13Hby60Ge — ClutchPoints (@ClutchPoints) November 18, 2024

記者游郁香／綜合報導

已退役的勇士4冠元老伊古達拉(Andre Iguodala)是天王柯瑞(Stephen Curry)最忠心的擁護者，他近日在播客節目上表示，柯瑞是幽默又極度真誠的人，幾乎找不出缺點，「他是為數不多我願意為他擋子彈的人。」他也坦言，不解為何2015年FMVP頒給自己而不是柯瑞。

▲伊古達拉是柯瑞最忠誠的擁護者。（圖／CFP，下同）

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36歲的柯瑞在場上是4屆冠軍、未來籃球名人堂成員，他帶起的三分浪潮席捲全球籃壇，場外他則是一名愛家的慈父和慈善家，是數百萬人的榜樣。曾與他共事8季的伊古達拉，日前在前灣區教頭傑克森(Mark Jackson)的播客節目上透露，「我試圖像Stephen一樣，但我每天都失敗。」

伊古達拉說，柯瑞是一個表裡如一的人，還擁有殺手心態，「你試圖找出他的缺點，但這些根本不是真正的缺點。」在這位灣區4冠元老眼中，柯瑞雖是團隊中幽默的「開心果」，同時他又非常真誠，「他是為數不多我願意為他擋子彈的人之一，我曾多次當他的保鑣，告訴別人，『今天不簽名，退後。』他是那個你一定要確保他不會出事的人。」

伊古達拉最近在Twitch直播中也坦言，很訝異他們在2015年一起贏得首座冠軍後，FMVP獎項頒給了自己，「我不知道他們為什麼給我，他們本該給Stephen。」

勇士那一年總決賽以4勝2敗擊退了另一位天王詹姆斯(LeBron James)領軍的騎士，伊古達拉在該系列賽繳出場均16.3分、5.8籃板，投籃命中率為52.1%；柯瑞則是場均26分、5.2籃板和6.3助攻，整體命中率44.3%、三分命中率38.5%、罰球命中率88.5%。

值得一提的是，前3戰打完後，騎士取得2勝1敗領先，這促使勇士主帥柯爾(Steve Kerr)變陣，在G4以伊古達拉取代中鋒柏加特(Andrew Bogut)，調整先發陣容後，灣區軍團連拿3勝捧起歐布萊恩金盃。