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中國前鋒稱日本7比0「全靠陰招」　今晚再戰絕對不一樣

▲▼中國男足世界盃資格賽多1人踢球卻遭沙烏地阿拉伯逆轉。（圖／路透）

▲中國男足。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

中國國家足球隊在9月5日世界盃亞洲區資格賽中，客場0比7遭日本血洗，近期中國擺脫低潮，分別擊敗了印尼以及巴林迎來2連勝，然而他們將在今（19日）晚間再度交手日本，對此中國前鋒張玉寧受訪時表示，今天絕不會再失7球，並說日本上一戰7比0全靠「耍陰招」。

戰績截至今天為止，日本隊在預選賽中11場比賽贏了10場（1平），只有澳洲在10月15日與日本1比1握手言和，在此期間日本總共攻進43球，而失球數僅僅1球。中國方面目前4勝5敗2平，對陣印尼與巴林二連勝期間皆有進球的前鋒張玉寧，接受中央電視台訪問時卻再次描述0比7慘敗日本的細節。

「賽前我們沒有做熱身，球隊巴士坐了兩個半小時，原本一個小時就能到，結果繞遠路，我們到場地綁完腳，做了15分鐘熱身就上場比賽，大家沒有完全準備好。」曾在荷甲維特斯效力的張玉寧說道。

張玉寧接著指控，當日球隊巴士特意「被繞遠路」，比原定時間多花了1.5小時才到日本琦玉體育場，導致球員熱身不足，而且太早失第一球，才導致慘敗，「丟球過早對陣型也有很大打擊，大家都知道，這種比賽我們能抗得越久，就真的能守得越久。」

「現在回到主場，客觀因素可以撇開不談，就內心來說，再跟日本踢多少場比賽，他們都不會再進我們7個球了，這是我的想法，我們可以比上一場做得更好。」張玉寧自信說道。

張玉寧的「日本陰謀論」自然也受到日媒轉載，日媒表示這場對日本，中國「即使拿1分也是奇蹟」，日本網友也在留言中酸道，「中國隊以進攻為主，可能要繼續大比數落敗」、「為什麼會覺得不會輸0比7呢？因為贏了巴林？還是贏了印尼？誤解很嚴重」、「想送回積分3分給中國，讓分組出線形勢變得更微妙」。

關鍵字： 足球世界盃亞洲區資格賽中國日本

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