爆冷擊敗前球后領軍的波蘭！　義大利晉級比莉珍金盃決賽

實習記者胡冠辰/綜合報導

巴黎奧運義大利金牌得主埃拉尼(Sara Errani)和保莉妮(Jasmine Paolini)在今天(19日)比莉·珍.金盃四強戰中,第三點雙打力克波蘭組合卡瓦(Katarzyna Kawa)與前球后斯威雅蒂(Iga Swiatek),幫助義大利連續二年闖進比莉·珍·金盃決賽。

第一點單打布隆澤蒂(Lucia Bronzetti)率先以6比4、7比6(3)戰勝世界排名第38的里內特(Magda Linette),幫助義大利拿下首分;隨後前球后斯威雅蒂憑藉強勢表現,在第二點單打比賽中以3比6、6比4、6比4逆轉擊敗保莉妮,這場比賽共激戰2小時36分,最終雙方將賽事推入決勝第三點雙打。

雙打中波蘭推派小將卡瓦與斯威雅蒂,這是斯威雅蒂自2019年以來,首次參加比莉珍金盃雙打比賽;對手則是今年巴黎奧運女雙金牌得主埃拉尼(Sara Errani)和保莉妮。

兩隊短兵相接後,義大利組合在首盤挽救三個盤點,並在第二盤1比5落後的情況下完成逆轉,最終埃拉尼、保莉妮以7比5、7比5贏下雙打重返榮耀,這是義大利連續二年、總共第七次闖入最終決賽,去年她們在決賽中不敵加拿大飲恨。

