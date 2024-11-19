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爆冷擊敗前球后領軍的波蘭！　義大利晉級比莉珍金盃決賽

▲布隆澤蒂（Lucia Bronzetti）。（圖／路透）

▲布隆澤蒂（Lucia Bronzetti）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

巴黎奧運義大利金牌得主埃拉尼（Sara Errani）和保莉妮（Jasmine Paolini）在今天（19日）比莉·珍.金盃四強戰中，第三點雙打力克波蘭組合卡瓦（Katarzyna Kawa）與前球后斯威雅蒂（Iga Swiatek），幫助義大利連續二年闖進比莉·珍·金盃決賽。

第一點單打布隆澤蒂（Lucia Bronzetti）率先以6比4、7比6（3）戰勝世界排名第38的里內特（Magda Linette），幫助義大利拿下首分；隨後前球后斯威雅蒂憑藉強勢表現，在第二點單打比賽中以3比6、6比4、6比4逆轉擊敗保莉妮，這場比賽共激戰2小時36分，最終雙方將賽事推入決勝第三點雙打。

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▲斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（圖／路透）

▲斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（圖／路透）

雙打中波蘭推派小將卡瓦與斯威雅蒂，這是斯威雅蒂自2019年以來，首次參加比莉珍金盃雙打比賽；對手則是今年巴黎奧運女雙金牌得主埃拉尼（Sara Errani）和保莉妮。

兩隊短兵相接後，義大利組合在首盤挽救三個盤點，並在第二盤1比5落後的情況下完成逆轉，最終埃拉尼、保莉妮以7比5、7比5贏下雙打重返榮耀，這是義大利連續二年、總共第七次闖入最終決賽，去年她們在決賽中不敵加拿大飲恨。

「比賽很艱難，強度驚人，我真的很累，但我必須為我的團隊和國家付出一切，」保莉妮賽後說道，「單打輸給斯威雅蒂後我感到難過，但我回到更衣室試圖保持積極，因為我知道隊友需要我。」

義大利決賽的對手將是英國或斯洛伐克。

關鍵字： 網球比莉珍金盃義大利波蘭斯威雅蒂

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