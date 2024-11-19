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吉力吉撈「北斗神拳」影片瘋傳！　網封中華隊新一代怪力男

記者葉國吏／綜合報導　

世界12強棒球賽預賽落幕，不過中華隊卻意外捧出一位強打者！17日對上澳洲，9局上半吉力吉撈・鞏冠轟出全壘打，從轟出全壘打到跑回本壘的一系列動作影片被網友瘋傳，網友甚至封是「北斗神拳」，儼然成為新一代中華隊怪力男。

▲▼吉力吉撈・鞏冠三分砲。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

▲吉力吉撈・鞏冠三分砲。（圖／翻攝臉書／爆廢公社，下同）

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中華隊在9局上半，換上代打的吉力吉撈・鞏冠，面對2好3壞的局面，他一棒將球轟出全壘打牆外，讓所有球迷為之振奮，全壘打確定後，吉力吉撈將球棒甩向休息室，並向隊友們高舉雙手示意。

▲▼吉力吉撈・鞏冠三分砲。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

吉力吉撈・鞏冠跑回本壘，雙手用力指向本壘板，還舉雙手向隊友鼓譟一起歡呼。這一系列動作影片在網路瘋傳，網友留言「怪力男行列」、「吉利海底撈 桂冠 真的超棒的」、「應該跑上一壘的時候，來一個吼溜坎。」、「北斗神拳」。吉力吉撈賽後接受訪問時透露，因為上場機會不多，所以他隨時都做好準備「在需要的時候發揮出來。」

▲▼吉力吉撈・鞏冠三分砲。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

吉力吉撈・鞏冠之前就因名字受到日本播報員注意，甚至在他出場時還一度卡關，還有網友轉貼在社群網站上說「「當你名字在日本快變成繞口令的時候」、「日本人表示：看起來像是北斗神拳裡的東西」。

粉專「吹著魔笛的浮士德」就曾分享透露「吉力吉撈·鞏冠登場時，日本網友與日本主播通通陷入一片迷惘，這是要怎麼唸？」接著附上寫法「英文：Giljegiljaw Kungkuan、片假名：ジリジラオ・ゴングァン、TBS 字幕：キチリキキチロウ・キョウカン」。

關鍵字： 世界

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