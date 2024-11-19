台灣職籃球隊爆欠薪！　魔獸、庫克都受害

▲前職籃台中太陽隊總經理汪蔚傑今年推動成立台灣野馬隊及東海海盗隊參加職籃亞洲巡迴賽，賽後遭指控積欠不少球員薪資。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

職業籃球「亞洲巡迴賽」（The Asian Tournament, TAT）2024年賽事於今年8月落幕，由美國NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）領軍參賽的「台灣野馬隊」獲得台北站的冠軍；不過，卻傳出野馬隊與另一支代表台灣參加TAT的「東海海盗隊」都被欠薪至今，包括霍華德找來的庫克（Quinn Cook）在內，許多球員、工作人員甚至廠商都沒收到酬勞。

TAT由中國大陸、香港、澳門、菲律賓及新加坡的球隊組成，台灣方面在前台中太陽神隊總經理、知名球評汪蔚傑的推動下，今年先後組成野馬隊及海盗隊參賽，還邀請霍華德、庫克及「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）加入野馬隊。

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霍華德曾在2022年來台加入台灣職籃T1聯盟桃園雲豹隊，並在去年5月與當時的副總統賴清德合拍「來去總統府住一晚」宣傳影片；他在片中稱台灣為國家（country），事後引發中國大陸網友攻擊，雖然霍華德後來則解釋country一詞指的不一定是「國家」，有時從一個地方到另一個地方，也會稱country，但仍引起正反兩邊爭議。

霍華德今年為了TAT賽事再度來台參加野馬隊，還帶了2位NBA球星一起入隊，同樣大受矚目，不過原本野馬隊在6月底至7月初計劃前往中國大陸河南鄭州比賽，卻因為霍華德遭對岸指為「台獨」，考量安全問題而延期，最後不了了之，只完成在台灣站的賽程。

▲台灣野馬隊延攬了霍華德、卡森斯與庫克這3名前NBA戰將，果然在TAT台北站中奪冠。

然而，野馬隊今年8月1日獲得台灣站冠軍後不久，庫克就在社群媒體上的球隊帳號下留言，表示自己沒拿到薪水。知情人士表示，來台參賽的3名NBA球星中，霍華德因為身兼TAT股東及球隊老闆、球員3種身分，薪資問題比較複雜；而庫克向友人表示，被欠薪6萬美金（約新台幣190萬元）；只有卡森斯到最後一刻仍堅持要先拿到合約金才願意上飛機重返台灣，因此未被欠款。

知情人士說，除了這3位NBA球星外，野馬隊與海盗隊這兩個代表台灣參賽TAT的隊伍中，共有十多名球員、近十名教練分別被欠薪新台幣數萬元到數十萬元，總計欠薪約新台幣200萬元，連野馬隊總經理周映洲也對外表示自己也沒領到薪水。不僅如此，野馬隊與海盗隊甚至連在菲律賓的訓練場地、健身房及宿舍的費用尚有約新台幣70萬元沒付清，球員還差一點要從宿舍被趕出去。估計這兩個球隊解散後，包含庫克及其他球員的薪資及宿舍費用就積欠近500萬，這還沒計入未付給廠商的貨款。

前海盗隊大陸籍球員朱肇旌說，他是經由經紀人與球隊簽約四個月，但球隊並未支付他最後一個月的薪水，且他們在菲律賓的住宿和館場訓練費，球隊也都没有給對方。但他認為，要討回薪水可能有困難，「尤其我人在大陸。」

▲霍華德去年與時任副總統賴清德合拍「來去總統府住一晚」宣傳影片，在片中稱台灣為國家（country）而引發爭議。

一位要求匿名的前野馬隊洋將表示，除了薪水之外，甚至有很多球員連先墊付的機票錢都沒拿到，而球隊在賽事結束後，曾表示會在月底與球員聯繫處理款項事宜，卻遲遲沒有下文。他強調，欠薪的是野馬隊與海盗隊，與TAT無關，他為了欠薪水一事，曾詢問David Wang（汪蔚傑），但對方一直沒有回覆。這位洋將表示，他將根據雙方合約內容，委請律師提告。

汪蔚傑表示，他只是一個顧問而已，可能因為是檯面上的人，就變成球員討薪的對象，變成他欠大家的錢；他強調，自己不經手球隊的錢，球員若未領到薪資，應該透過經紀人向球隊總經理查詢球隊的財務狀況。

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