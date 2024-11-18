首度四強創造歷史　陳冠宇重返東京：相信能擊敗日本

▲▼世界12強棒球賽，陳冠宇。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽中華隊前進東京，前旅日左投陳冠宇將到熟悉的東京巨蛋，已經和前羅德隊友相約敘舊。這是陳冠宇多次征戰國際賽首度晉級四強，他開心能創造歷史，且相信有機會一定會擊敗全明星日本隊。

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「以我們投手戰力完整的話，我覺得很有機會和日本比拚，我覺得在接下來幾年是很有機會去贏日職全一軍陣容。」新聞一出，引來許多網友酸言酸語，像是「公元4000年嗎？」「夢裡什麼都有。」

中華隊前進東京，陳冠宇表示，「我們已經把戰線延長，再遇到一次日本，很難得可以遇到全明星陣容，而且在他們主場，只要有對戰機會，希望可以贏下他們，我也在場。」

中華隊以1比3不敵日本，歷年來對日職明星隊失分最少，陳冠宇坦言，「這次陣容沒有到大家想像得好，以現在陣容還是可以跟他們打拚，未來還有機會對戰，相信是有機會可以贏的。」

「打國際賽這麼多次以來第一次晉級四強，感謝的人很多，包含有大巨蛋可以比賽，向世界證明台灣，還有實力也是很強的，不管最後會走到哪，我們已經創造歷史，接下來也會繼續盡全力。」陳冠宇說。

談到即將重返東京巨蛋，陳冠宇表示已有前羅德隊友問他何時可以出來吃飯。他說：「希望有機會能和他們見面。其實日本一開始也沒看好我們能晉級，但只要有對戰就有機會贏過他們。」