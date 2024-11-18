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12強賽台灣球員拚佳績　古巴翻譯曝學生志工暖舉：聰明又有愛心

▲2024年世界12強棒球賽古巴隊。（圖／中華棒協提供）

▲2024年世界12強棒球賽古巴隊。（圖／中華棒協提供）

記者歐建智／綜合報導

中華隊晉級到世界12強棒球賽4強賽，締造台灣32年來國際賽最佳成績，除了球員、教練之外，更有一群12強比賽的學生志工，做了讓人感動的事情。

世界12強棒球賽中華隊昨天在台北大巨蛋擊敗澳洲，闖進4強複賽，由於昨天需要日本打贏古巴才會晉級，在大巨蛋大螢幕上同步播放在天母球場進行的日本與古巴的比賽，大巨蛋球迷隔空大聲為日本隊。

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古巴昨天（17日）在天母球場敗給日本隊，遭到淘汰無法晉級到最後4強。隨隊翻譯巫宜忠昨晚在臉書上分享一個昨天古巴隊回到飯店之後，12強賽志工的良善事情。

巫宜忠寫著，「這次Premier 12協助大會行政以及駐飯店行政的大部分是政大學生，他們頭腦清楚聰明之外，也很有愛心。剛剛在飯店門口看到他們和擔任球隊翻譯的東吳大四生一起叫計程車，把古巴和澳洲賽後飯店準備好而沒被領取的豐富營養便當、水果送到龍山寺發給附近的街友。身為一個教育從事者，很佩服他們的創意與行動力，我們有這麼好的大學生，讓人驕傲，誰說教改是失敗的？！」

今天他又在臉書發文，「昨天古巴輸球，覺得可惜，資源匱乏的國家，還有很多要努力的。回到飯店大家都領完便當，應該12點半了（忘記確切時間），看到三個年輕人整理剩餘的餐盒，一問之下才知道他們真的叫了計程車，要把這些東西送到龍山寺發給街友吃，冷冷的夜晚，沒有這麼暖的暖流了。」

這3位年輕人是政大及東吳大學的志工，巫宜忠表示，政大學生是政大棒球隊的，他們真的低調優秀。

巫宜忠是一位老師，因熟悉西班牙語，長期以來擔任古巴或其它中南美洲球隊，來台比賽時的隨隊翻譯，曾跟過希爾頓教練及克魯茲教練，二位都是他的恩師。

關鍵字： 12強世界12強棒球賽

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