韓職破千萬觀眾成強烈對比　韓媒嘆：國際賽失利已非慘案是現實

▲2024年世界12強棒球賽韓國隊。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽隨著台灣與日本16日雙雙獲勝攜手晉級，韓國隊形同淘汰，韓媒狠批，「從奧運到WBC三連敗再到12強淘汰賽出局已成『現實』，不再是「慘案」...與『破千萬』人潮熱度形成強烈對比」。

中華隊與日本隊歡慶晉級的同時，引發韓國隊檢討聲浪，韓媒《體育朝鮮》指出，從東京奧運第四名、WBC（世界棒球經典賽）三連敗，到現在12強賽也成為局外人，去年亞運奪冠的光彩，在接連的慘敗中已被遺忘。

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從亞運開始，韓國隊打著「世代交替」的旗幟，賽前就預料到這樣的結果。不只是日本和台灣，就連澳洲、古巴、多明尼加都難以應付，別說奪冠，首要目標僅是晉級四強。

韓媒分析，12強開打前不少主力球員缺陣，所組成的牛棚雖然很堅強，但先發輪值除了郭斌之外沒有王牌級強投，打線也無四棒重砲。憂慮成真，預賽只有郭斌對古巴好投，無法突破日本與台灣高牆，在關鍵時刻缺乏關鍵一擊令人遺憾。

今年韓職總觀眾人數首度衝破千萬人，韓媒分析，觀看韓職的文化與過去不同，有人開玩笑說，「現在更像是觀眾參與型表演，甚至近似於跟唱音樂劇。」但這也是建立在基本棒球文化基礎上的結果。而這個基礎，正是由早期WBC和北京奧運等國際賽事的亮眼表現所奠定。在今年創下歷史性票房紀錄之際，12強賽錯失了延續這股更具爆發力趨勢的機會。本就因付費轉播等因素無法炒熱氣氛，代表隊又在分組賽就倒下。

最終國際賽事的成績取決於選手層面。「缺少許多選手」已不再是藉口。其他國家也同樣無法以全員最佳狀態出賽。韓媒提及，關鍵在於如何在不足的情況下調配戰力並做好準備。

韓媒道出未來的期待，接下來的國際賽事依序是2026年經典賽、愛知-名古屋亞運、2027世界12強賽及2028洛杉磯奧運。特別是WBC是可用選手範圍最廣的賽事，也是各國代表隊最認真對待的比賽。從湯米艾德曼（道奇）等韓裔大聯盟選手到明年9月退伍的安宇鎮（起亞），是否能看到網羅聯盟內外最優秀選手的代表隊陣容？