「火球男」張峻瑋2200萬元加盟軟銀　最想對決坂本勇人

▲張峻瑋加盟軟銀。（圖／截自軟銀X）

記者楊舒帆／綜合報導

擁有最快156公里直球的台灣「火球男」張峻瑋以育成選手身份加入軟銀隊，據日媒《Sponichi》報導，簽約金1億日圓（約新台幣2,200萬元），年薪400萬日圓（約新台幣88萬元），背號153。與今年第一指名選秀的前田悠伍投手，兩人都曾在U18世界盃發光，期待為球隊未來扛下投手重任。

披上軟銀戰袍的張峻瑋表示：「參加國際賽時到過國外，看過美國和日本的環境後，覺得日本可能更適合自己。」日媒描述道，這位來自台灣的強投雖然有點緊張，但仍露出微笑宣誓要在異國闖出一片天。

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除了直球之外，張峻瑋具備滑球、曲球和變速球等球種。他以道奇隊的山本由伸為目標，並立志要在兩年內登上一軍，未來更要成為能爭奪各項投手頭銜的聯盟代表性投手。日前他造訪Mizuho PayPay巨蛋時，曾與今年獲得勝投王的王牌有原航平見面。張峻瑋透露：「有向他打過招呼，聽說他拿到投手獎項，我也想成為那樣的投手。」

雖然是以育成選手身份出發，但球團對他寄予厚望。三笠杉彦總經理表示：「在我們致力於從世界各地網羅優秀選手的同時，也加強了台灣業餘選手的球探工作，因為那邊也有很多有潛力的選手。」張峻瑋在今年9月的U23世界盃中，以18歲之齡入選台灣代表隊。

去年他代表台灣參加U18世界盃，在對美國之戰投了6.1局，僅被擊出2支安打無失分的好投。他與在同屆賽事率領日本隊首度奪冠、今年獲得第一指名的新秀前田悠同為2005年出生出身的球員。

此外，被視為「第二個莫伊納」、目前正代表古巴參加世界12強賽的育成左投薩爾迪也是同期。張峻瑋也被評價為「準第一指名等級」的素質，球團期待這個「05年世代三人組」能成為未來投手陣容的關鍵人物。

對於即將離開從小生長的故鄉獨自生活，他坦言，「語言是最讓我擔心的。」儘管如此，他選擇來日本打球是因為懷有強烈憧憬。今年3月他曾在台北巨蛋觀看讀賣巨人隊的友誼賽。被問到想對戰的打者時，他提到坂本勇人，興奮地說，「從小就看他打球，給人一種關鍵時刻很強的印象。」

張峻瑋最大的特點是不服輸的個性。曾效力於軟銀和羅德的台灣區球探李杜軒說：「不只是直球速度，他一站上投手丘就展現不服輸的態度，在國家隊時也擔任過終結者，心理素質很強。」張峻瑋說，「日本棒球的層級很高，連細節都做得很好，我想好好學習，」