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韓媒標題「棒球恥辱日」評韓國淘汰　繼2023WBC後又一災難

▲▼世界12強棒球賽韓國隊 。（圖／中華棒協提供）

▲世界12強棒球賽預賽，韓國隊確定淘汰。（圖／中華棒協提供）

記者趙蔡州／綜合報導

世界12強賽中華隊17日以11比3力克澳洲、加上日本隊以7比6驚險拿下古巴，韓國隊確定在世界棒球12強賽預賽遭到淘汰。對此，韓國三大報紙之一的《中央日報》就以「韓國棒球恥辱日」報導此事，也有其他韓媒指出，韓國棒球如今正在面臨低谷，不但教練水平的下降，連球員技術水準也變弱了。

根據韓國《中央日報》表示，在世界12強賽的晉級規則中，每組只有第1名、第2名可以通過預賽，韓國目前成績是2勝2負，即使18日最後一天戰勝澳洲，而中華隊18日也輸給古巴，韓國跟中華隊成績都是3勝2負，韓國在一樣會面臨淘汰，確定在世界棒球12強賽預賽出局，無緣晉級四強賽。

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回顧過往，韓國隊2015年參加第一屆世界12強賽時奪下冠軍，2019年參加第二屆世界12強賽時亦拿下亞軍，不料這次首次在預賽就遭到淘汰，讓許多韓國球迷非常痛心。

另一間韓媒STN NEWS也指出，這次韓國隊在世界12強賽預賽失利，是繼2023年世界棒球經典賽（WBC）小組賽遭到淘汰之後的另一場災難與恥辱，這次失敗也再度凸顯韓國隊教練水平的下降、球員技術水準弱化等問題。

在經歷了2000年代末的黃金時期到2015年12強首屆冠軍後，韓國棒球如今正處在長期低谷，改革恐怕迫在眉睫。

關鍵字： 世界12強棒球

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