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林立說不好打馬上敲安　破解澳洲9投靠全彩A4情蒐資料　

▲▼ 世界12強棒球賽，林立。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 世界12強棒球賽，林立。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 世界12強棒球賽，林立。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽16日對澳洲獲勝，關鍵2局上打擊教練彭政閔拿著情蒐資料後，林立邊看資料邊與隊友及教練討論，還被球迷捕捉到「不好打」的唇語。他賽後還原現場笑言，「真的不好打呀！」

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澳洲全場換上9任投手，宛如教練「走秀」現場，讓中華隊不得不持續出動情蒐資料應變。林立透露，「每個打席都有在看情蒐資料，會寫投球比例，討論投手習性以及何種策略應對，跟教練團討論。」

畫面呈現林立「主講」的狀態，他表示，「每個人都有資料，只是教練團準備最快，大家是看同一份，但每個解讀不同，我們要快速整合，設定直球還是慢的，壘上有跑者是變化球較多，要給資訊。」

國際賽投手都不好打，林立坦言，「很多投手都是不好打的情況，希望設定的球種能減少，減少面對他投球的安定感。」
全隊握有的全彩A4輸出的情蒐引起網友熱議，林立說，「裡面寫的球種比例都很清楚，這是最重要的。資訊很多，包含年紀都有。」

賽前就得知澳洲換投速度很快，林立說，「教練都會準備，短暫看一下盡快設定，包含投手習性，動作快慢都會去評估是否盜壘，機會來了就要嘗試。」

林立看完情蒐該打席馬上敲出安打，為中華隊攻下第2分，他此戰開轟5安打，貢獻4打點，表現最亮眼。

關鍵字： 棒球中華隊林立情蒐彭政閔影音

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