綠軍一哥坦圖壓哨三分絕殺！　暴龍波圖爾空砍生涯新高35分

▲坦圖三分壓哨絕殺。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA衛冕軍波士頓塞爾提克，17日在主場對陣多倫多暴龍。暴龍是目前聯盟墊底球隊，但綠衫軍這場打得不輕鬆，雙方激戰到延長賽，才靠波士頓一哥坦圖（Jayson Tatum）的絕殺三分球帶走勝利，終場126比123驚險擊敗暴龍。

延長賽，雙方123比123平手，暴龍巴瑞特（RJ Barrett）上籃被綠軍中鋒奎塔（Neemias Queta）封阻，球權轉移至塞爾提克，後者擁有20.2秒的進攻機會，坦圖持球到比賽最後一刻，三分出手命中絕殺暴龍。

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JAYSON TATUM HITS THE GAME WINNING BUZZER BEATER pic.twitter.com/GvTqgAgsUE — NBA TV (@NBATV) November 17, 2024

命中絕殺的坦圖本場繳出24分、11籃板、9助攻的準大三元成績；布朗（Jaylen Brown）砍下全隊最高的27分，並且有10罰9中的好表現；先發的霍佛德（Al Horford）和懷特（Derrick White）也各得到18分。

暴龍慘吞7連敗，且至今未能拿到本季的首場客場勝利，中鋒波圖爾（Jakob Poeltl）砍生涯新高35分並附帶12籃板；巴瑞特得到25分、10籃板、15助攻的大三元；布薛（Chris Boucher）則替補貢獻15分。

RJ Barrett tonight:

25 PTS - 10 REB - 15 AST



Jakob Poeltl tonight:

35 PTS - 12 REB - 84% FG



(Via @realapp_ ) pic.twitter.com/167kXnyZHK — NBACentral (@TheDunkCentral) November 17, 2024

暴龍之所以讓綠衫軍打得不順手的關鍵在「禁區」，2隊的禁區得分差異甚大，暴龍以76分遙遙領先塞爾提克42分，因此雙方激戰到延長賽最後一刻，才驚險畫下句點。