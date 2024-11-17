運動雲

>

綠軍一哥坦圖壓哨三分絕殺！　暴龍波圖爾空砍生涯新高35分

▲▼坦圖三分壓哨絕殺。（圖／達志影像／美聯社）

▲坦圖三分壓哨絕殺。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA衛冕軍波士頓塞爾提克，17日在主場對陣多倫多暴龍。暴龍是目前聯盟墊底球隊，但綠衫軍這場打得不輕鬆，雙方激戰到延長賽，才靠波士頓一哥坦圖（Jayson Tatum）的絕殺三分球帶走勝利，終場126比123驚險擊敗暴龍。

延長賽，雙方123比123平手，暴龍巴瑞特（RJ Barrett）上籃被綠軍中鋒奎塔（Neemias Queta）封阻，球權轉移至塞爾提克，後者擁有20.2秒的進攻機會，坦圖持球到比賽最後一刻，三分出手命中絕殺暴龍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

命中絕殺的坦圖本場繳出24分、11籃板、9助攻的準大三元成績；布朗（Jaylen Brown）砍下全隊最高的27分，並且有10罰9中的好表現；先發的霍佛德（Al Horford）和懷特（Derrick White）也各得到18分。

暴龍慘吞7連敗，且至今未能拿到本季的首場客場勝利，中鋒波圖爾（Jakob Poeltl）砍生涯新高35分並附帶12籃板；巴瑞特得到25分、10籃板、15助攻的大三元；布薛（Chris Boucher）則替補貢獻15分。

暴龍之所以讓綠衫軍打得不順手的關鍵在「禁區」，2隊的禁區得分差異甚大，暴龍以76分遙遙領先塞爾提克42分，因此雙方激戰到延長賽最後一刻，才驚險畫下句點。

關鍵字： NBA坦圖塞爾提克布朗波圖爾巴瑞特絕殺

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

中華戰澳洲攸關晉級　WBSC官網分析團隊戰力

中華戰澳洲攸關晉級　WBSC官網分析團隊戰力

58歲前拳王泰森輸了！不敵27歲網紅　魔術強森嘆可悲：看不下去

58歲前拳王泰森輸了！不敵27歲網紅　魔術強森嘆可悲：看不下去

今永曾說台灣比賽像工地！日本體感大巨蛋應援　記者手錶分貝警告

今永曾說台灣比賽像工地！日本體感大巨蛋應援　記者手錶分貝警告

高志綱神預言！戴培峰17年來首位對日開轟　陳金鋒第2人

高志綱神預言！戴培峰17年來首位對日開轟　陳金鋒第2人

台灣明對澳洲之戰搶勝　派郭俊麟先發！

台灣明對澳洲之戰搶勝　派郭俊麟先發！

力拚前進東京！中華隊今對澳洲關鍵戰　有望攜手日本晉級

力拚前進東京！中華隊今對澳洲關鍵戰　有望攜手日本晉級

中華今日若勝澳洲、日本擊敗古巴　台、日攜手晉級最後4強

中華今日若勝澳洲、日本擊敗古巴　台、日攜手晉級最後4強

台灣「超短裙女球僮」身分IG曝光　日網喊作弊

台灣「超短裙女球僮」身分IG曝光　日網喊作弊

台灣滿場應援嚇不倒！日本終結者大勢：甲子園比這更討厭

台灣滿場應援嚇不倒！日本終結者大勢：甲子園比這更討厭

戴培峰開轟幕後功臣高國輝：感動OMG！　苦主北山亘基吐心聲

戴培峰開轟幕後功臣高國輝：感動OMG！　苦主北山亘基吐心聲

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

熱門新聞

中華戰澳洲攸關晉級　WBSC官網分析團隊戰力

58歲前拳王泰森輸了！不敵27歲網紅　魔術強森嘆可悲：看不下去

今永曾說台灣比賽像工地！日本體感大巨蛋應援　記者手錶分貝警告

高志綱神預言！戴培峰17年來首位對日開轟　陳金鋒第2人

台灣明對澳洲之戰搶勝　派郭俊麟先發！

力拚前進東京！中華隊今對澳洲關鍵戰　有望攜手日本晉級

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華戰澳洲　WBSC官網分析戰力

258歲前拳王泰森輸了　魔術強森嘆可悲

3「今永曾說台灣比賽像工地！」

4陳金鋒後等了17年！戴培峰砲轟日本

5台灣明對澳洲之戰搶勝　郭俊麟先發

最新新聞

1台球迷「賽後1舉動」感動日本記者！

2綠軍一哥坦圖壓哨三分絕殺！

3國王福克斯兩戰狂轟109分

4中華隊「眼鏡仔投手」驚艷球迷：鐵牛棚

5溫班亞瑪膝傷缺陣 厄文復出砍22分

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【台灣尚勇】世界12強賽台日大戰開打　台式應援嗨翻全場

中華隊12強1：3惜敗日本　戴培峰陽春砲未能掀逆轉

全場歡呼起雞皮疙瘩！陳傑憲對日雙安配美技　讚培峰開轟振奮人心

對日本不怕了！黃恩賜靠全場球迷溫暖守護：有股力量在背後

中華隊力退韓國、多明尼加　奪2連勝！關鍵時刻一次看

「台灣尚勇」台式應援嗨全場 登日本熱搜：會讓人上癮

池昌旭看《APT.》爆紅：賺很多吧　花6千買寶可夢貼紙「想唱反調」XD

【台灣尚勇】世界12強賽台日大戰開打　台式應援嗨翻全場

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

被囚緬甸18歲少女正面照曝光　母淚求園區老闆：放小孩回來
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366