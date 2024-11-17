58歲前拳王泰森「輸了8次血差點死」　敗給27歲網紅仍說自己贏了

▲58歲前拳王泰森。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

58歲前拳王泰森(Mike Tyson)昨(16)日再次登上擂台，儘管他在這場「運鈔車之戰」不敵美國27歲網紅拳擊手保羅(Jake Paul)，他認為自己「沒有輸」，也沒有留下任何遺憾。他自爆今年6月差點喪命，因為潰瘍發作輸了8次血，體重掉了25磅(約11.3公斤)，因此昨日能打滿8回合，他心存感激。

今年6月滿58歲的傳奇拳王泰森，20歲時就成為「史上最年輕」的重量級世界冠軍，職業生涯共贏得50場比賽，其中44場KO獲勝，被公認是最偉大的拳擊手。已經4年沒站上擂台的他，昨日與網紅拳擊手保羅在德州AT&T體育場對決，雙方鏖戰8回合，最終由3位裁判一致認定保羅獲勝。

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儘管沒能取勝，泰森為自己感到驕傲，「讓我的孩子們看到我與一位年紀只有我一半、有才華的拳擊手，站在一起並完成8個回合，在擠滿人的達拉斯牛仔體育場前打完比賽，這是一種無人能夠奢求的經歷。」

▲58歲前拳王泰森不敵27歲網紅保羅。（圖／達志影像／美聯社）

保羅也暖回泰森，「愛你，邁克。這是一種榮幸，你是我們大家的靈感來源。」這位27歲的網紅拳擊手賽後受訪時坦言，他在比賽中並沒有感受到前拳王的「力量」，在第3回合他甚至「手下留情」，「我想給觀眾帶來一場精彩的比賽，但我不想傷害一個不需要被傷害的人。 」

泰森強調，自己對這一戰心存感激，「這是一種你輸了卻仍然贏了的情況。沒有遺憾，能夠最後一次站上擂台。」他自爆今年6月差點喪命，「進行了8次輸血。在醫院裡失去了半數的血液和25磅的體重，我必須努力恢復健康才能戰鬥，所以我贏了。」

泰森原本7月就要與保羅對決，但他5月底搭機時潰瘍發作，比賽因此推遲到11月。

《運動畫刊》記者曼尼克斯(Chris Mannix)則質疑，「德州運動委員會在充分調查泰森的健康問題後，批准了一場與一位聲稱進行過8次輸血的58歲老人的比賽，真是幹得漂亮。難以置信，難道沒有人在乎拳擊手的安全嗎？」