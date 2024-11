7比0狂電波赫　德國主場喜迎大勝創歐國聯紀錄

▲穆夏拉(Jamal Musiala) 。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年歐國聯C組第五輪賽事由德國主場交手波赫,德國靠著維爾茨(Florian Wirtz)和克萊因迪恩斯特(Tim Kleindienst)各自梅開二度的好表現下,展現團隊兇猛火力,最終就以7比0擊敗波赫,提前一輪鎖定聯賽A3組的榜首位置。

Perfect Saturday night with the squad ???????? pic.twitter.com/HHihwNdRAl

開賽90秒後,近況火熱的穆夏拉(Jamal Musiala)就利用一記頭球吊射幫助德國先馳得點取得1比0領先;第23分鐘前鋒克萊因迪恩斯特在一波球門前的進攻中補射得手,踢進了他生涯在國家隊的首球,德國將比分優勢擴大至2比0。

爆發力十足的德國隊在第37分鐘攻勢再起,哈弗茨(Kai Havertz)完成快速二過一後破門得分;下半場第50分鐘維爾茨憑藉著一記強勁自由球劃出一道刁鑽弧線,讓波赫門將瓦西爾(Nikola Vasilj)完全沒有防守機會,德國取得4比0遙遙領先。

???????? Florian Wirtz has now scored 10 goals this season for both club and country! pic.twitter.com/2yC0cBqPUZ