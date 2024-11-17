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7比0狂電波赫　德國主場喜迎大勝創歐國聯紀錄

▲穆夏拉（Jamal Musiala） 。（圖／路透）

▲穆夏拉（Jamal Musiala） 。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年歐國聯C組第五輪賽事由德國主場交手波赫，德國靠著維爾茨（Florian Wirtz）和克萊因迪恩斯特（Tim Kleindienst）各自梅開二度的好表現下，展現團隊兇猛火力，最終就以7比0擊敗波赫，提前一輪鎖定聯賽A3組的榜首位置。

開賽90秒後，近況火熱的穆夏拉（Jamal Musiala）就利用一記頭球吊射幫助德國先馳得點取得1比0領先；第23分鐘前鋒克萊因迪恩斯特在一波球門前的進攻中補射得手，踢進了他生涯在國家隊的首球，德國將比分優勢擴大至2比0。

爆發力十足的德國隊在第37分鐘攻勢再起，哈弗茨（Kai Havertz）完成快速二過一後破門得分；下半場第50分鐘維爾茨憑藉著一記強勁自由球劃出一道刁鑽弧線，讓波赫門將瓦西爾（Nikola Vasilj）完全沒有防守機會，德國取得4比0遙遙領先。

波赫本戰防線全數崩潰，完全無法壓制德國隊的速度，而德國絲毫沒有鬆懈並持續發動猛攻，第57分鐘，維爾茨的門前補射完成梅開二度；九分鐘後第66分鐘，替補上場的薩內（Leroy Sané）踢進德國該場比賽的第六球，6比0領先。

第79分鐘，克萊因迪恩斯特滑鏟破門，終場德國就將比分定格在7比0，在主場迎接大勝。根據官方數據，7比0是歐國聯史上最大分差勝利紀錄，此前紀錄為2020年德國0比6不敵西班牙。

「我們這場比賽沒有任何傷病，並且我們的反搶表現異常出色，」德國主帥納格斯曼（Julian Nagelsmann）賽後受訪時說道，「對於一支防守如此深的對手來說，打進7個球是一件不簡單的事，我們希望贏得球權，然後迅速向前推進，抓住機會，而這正是我們在6月歐洲盃時沒有做到的，我們這次表現得很好。」

關鍵字： 足球歐國聯德國

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