朱育賢傷癒歸隊扛4棒！手肘發炎反思動作調整

▲陳子豪、朱育賢 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

味全龍朱育賢今天重返一軍陣容，談到手肘發炎狀況，他表示，這段時間休息後已經好滿多，很感謝防護員、以及治療師的照顧，給予方向調整治療。總教練葉君璋透露，今天對統一獅之戰，安排他鎮守左外野、4棒，「他是有經驗的選手，知道怎麼調整準備。」

朱育賢在4月12日因手肘肌腱發炎下二軍，今天終於回到一軍，談到復健期間的治療，他感謝防護員以及治療師的幫忙，「給我滿多方向去嘗試，都有收穫，也試著檢視是不是動作上跑掉才導致手的壓力比較大，找出受傷的原因，對我來說比較重要，這樣才能進一步修正改善。」

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原先的打擊動作對手的壓力造成負擔？朱育賢表示，或許是上半身使用的力量太多所致，「一開始就有些痠痛，但那時也沒有太重視，導致後面整個問題產生，我想還是要透過防護員討論，看看怎麼改善，避免反覆的事情發生。」

經過十幾天的休養，朱育賢直言感覺已經好很多，「現在調整起來是還不錯，希望在這個健康的基礎下再去把整個比賽的感覺找回來，也十幾天沒比賽了，希望自己趕快進入狀況，能夠盡一份力量，穩定地在場上去發揮，對球隊有貢獻。」

對於今天賽前練習的狀況，朱育賢也表示，都還可以，「但我覺得練習跟比賽有時是兩件事情，希望能慢慢從比賽中找回好的感覺，幫助球隊提升攻擊的流暢性，自己也可以銜接每一個攻勢。」

朱育賢此役歸隊立刻先發4棒、鎮守左外野。葉總表示，「他是有經驗的選手，知道怎麼調整，對他來說，這就是一場比賽。」在拉上朱育賢之後，球團也將林智勝下放二軍。