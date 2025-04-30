陳子豪轉隊味全火力尚未完全爆發　葉總仍相信他：一定有壓力

▲味全龍外野手陳子豪。（圖／記者李毓康攝）



記者王真魚／台北報導

陳子豪轉隊味全龍之後，火力未如預期穩定輸出，對此總教練葉君璋表示，可以理解選手轉隊後需要時間融入，「這很不容易，光是球衣就不一樣。」球隊仍持續給他空間，今天對統一獅之戰，讓他續扛一棒、擔任右外野。

葉總指出，陳子豪透過FA轉隊，對於自己近況不理想，會去思考原因，「也會想知道教練在想什麼，這些東西都需要適應，有頂尖的待遇，一定會有壓力，要想辦法克服處境。」

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「當你打擊好、狀況好，很多事情都會變得比較簡單，但現在到了新球隊，現在有一點狀況，想法難免會更多，教練怎麼看、球迷怎麼看、老闆怎麼看，這些都可能造成壓力。」葉總說。

朱育賢今天傷後歸隊，賽前也試著幫助陳子豪解憂，「就聊個天，我也會有不好的時候，我們都是FA轉隊過來，表現多少都會被放大檢視，希望可以去好好享受，讓心情更穩定，球隊還是很需要他，每個人都很重要。」

陳子豪今天續扛一棒、擔任右外野。葉君璋表示，讓他打第一棒，也是考慮到他過去在兄弟有類似的經驗，「其實他表現還是滿稱職的，打擊率或許不高，但上壘率滿高的，不要去在意不好的地方，可以一直上壘才厲害。」

「這樣的選手，人家怎麼會輕易投給你打，我想他一定會比過往更不好打，但這些都是他必須承受的壓力。」葉總說。