全場歡呼起雞皮疙瘩！陳傑憲對日雙安配美技　讚培峰開轟振奮人心

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽中華隊第3場賽事「台日大戰」，儘管中華隊以1比3落敗，台灣隊長陳傑憲繳出雙安及精彩守備，他表示，「沒有聽過這麼震撼的聲音」，深受球迷應援感動。

▲中華隊陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）

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陳傑憲排第3棒中外野手，對決先發投手才木浩人敲出兩支安打，並在第2支安打時將他打退場。陳傑憲表示，「他的直球真的不錯，策略就是看到直球就想出手，拿手球路是指叉球，個子很高，下墜幅度大，在日職有好成績，是很有實力的投手。投手都在水準之上，控球都很好。」

戴培峰7局下開轟成為唯一得分，陳傑憲在休息室相當振奮，「全壘打振奮人心，從培峰手上拿過來，他對戰的投手（北山亘基）在火腿隊是重要的中繼投手，有辦法從他手中開轟，很替他開心，全壘打也讓休息室、全場都振奮，很感謝他。」

與全職業日本隊在國際賽的比分差距縮小中，陳傑憲表示，「這場比賽，不得不說投手群壓制很好，前半段保送、失誤讓他們得分，撇除這些，中繼投手壓制很好，畢竟日本黏性很好，控制球棒很厲害，能壓制他們很厲害，投手很強大，希望他們延續手感，繼續把對手壓制是我們的目標。」

儘管輸球，全隊仍維持團隊氣氛，陳傑憲說，「剛在集合時，叫培峰跳一下，國豪也想叫但不在，就請同為富邦的培峰代跳。相信這場比賽選手不會想太多，好的記住，不好的留在今天，還有重要比賽，兩場比賽拿下來前進東京，我們企圖心很強想要贏球。」

9局上在得點圈失分危機時，辰己涼介敲出深遠飛球，陳傑憲精彩守備接殺，讓球場氣氛沸騰。陳傑憲透露：「本能反應先追，跳起來製造這個接殺。自己很開心能為投手守住關鍵一球，否則會失分。因為這球聽到球迷沸騰的聲音，起雞皮疙瘩，沒有聽過這麼震撼的聲音，那個吶喊很有動力，讓我們知道有很大的力量支撐著我們。」

▲中華隊陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）