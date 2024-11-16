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首秀即開轟！戴培峰直呼沒想過　賽前特訓奏效

記者王真魚／台北報導

12強中華隊16日在台北大巨蛋迎戰日本武士隊，最終以1比3落敗，無緣取勝。不過捕手戴培峰在7局轟出陽春全壘打，攻下全隊唯一1分，展現亮眼表現，也為球隊注入一絲士氣。

▲中華隊1：3惜敗日本，戴培峰打下團隊唯一一分。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊1：3惜敗日本，戴培峰打下團隊唯一一分。（圖／記者林敬旻攝）

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賽後，戴培峰談及這支全壘打時表示，「其實沒想到會開轟，因為自己前兩場沒上場，賽前特別請情蒐多看快速球適應，隨時準備好自己。」

首席兼捕手教練高志綱賽前曾提到戴培峰的角色定位，「培峰目前是我們的救援捕手，面對大局面的時候需要他上場把局面穩住。他從熱身賽到現在後面準備表現都很好，清楚知道自己該做什麼。相信他上場時，也能在關鍵時刻發揮作用。」

如同他言。比賽中，戴培峰在後段替補上場，首打席擊出強勁滾地球，遭日本一壘手以美技攔下形成雙殺。下一個打席，他果斷出擊，將球轟出牆外，這支全壘打不僅是他在一級國際賽中的首支安打，也是為中華隊打下的唯一一分。

「球隊需要我上場，我就會盡全力表現。」談到整季僅有一支全壘打的紀錄，戴培峰坦言，「前兩場比賽大家為球隊貢獻的氛圍，多少會刺激到每個人。我上場時並沒有特別想要開轟，畢竟自己不是長打型打者，就是依據情蒐資料做準備，很開心最後有好的結果。」

戴培峰也表示，林家正把投手帶領、穩定得很好，「短期比賽每個人各有任務，教練把我選進來，我在那個位置並非很輕鬆，後面上場可能都是關鍵局面，所以隨時把自己準備好，沒有想說一定要先發。」他笑說，後面加油也是幫助球隊。

除了關鍵一擊，戴培峰與牛棚投手的默契搭配也有效封鎖日本隊攻勢。「我們把比數控制在3分內，就是想著一定還有機會，上來是國豪，溝通很順暢，他今天投得滿好，有做到他該做的，我們就是提醒投手要盡量攻擊好球帶。其實投手狀況都很好，不是沒辦法壓制打者，結果都還不錯。」

賽後球隊圍圈圈打氣，戴培峰表示，「也是有像之前一樣集合，有說一下，對日本有咬住，大家不要灰心，以現在狀況與氣氛，把今天記起來，我們專注明天，我們一定做得到，互相打氣，大家表現都還不錯。」

▲中華隊戴培峰接替蹲捕。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊戴培峰接替蹲捕。（圖／記者林敬旻攝）
 

關鍵字： 棒球中華隊戴培峰日本12強影音

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