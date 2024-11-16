日本恐怖22連勝！中華隊對全職業日本隊8連敗　但比分縮小差距

▲日本隊源田壯亮陽春全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽最終以1比3不敵日本，自2003年之後，對戰全職業球員組成的日本隊，已經累積8連敗，但比分已經比上屆縮小差距。

中華隊派出年輕的台鋼雄鷹先發投手陳柏清掛帥，前2局未被敲安打，不過日本隊利用失誤、高飛犧牲打，先馳得點。3局上遭辰己 涼介失分，源田壯亮全壘打再失1分。中華隊全場打線遭到壓制，直到7局下靠戴培峰開轟攻下1分，避免被完封。

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20年前，日本首度派出全職業球員陣容參與國際賽事。2003年亞錦賽暨雅典奧運資格賽，中華隊面對日本職棒明星軍團，首戰就以0比9慘遭電封，這場震撼教育也開啟了之後對戰日本的連敗之路。中華隊在國際賽面對全職業組軍的日本隊，累積0勝8敗。

中華隊對戰日本在三大賽的最後一勝要回溯到1992年巴塞隆納奧運，當時面對的是日本業餘球員陣容。在12強賽、經典賽、奧運三大賽事中，台日交手戰績為2勝6敗，目前陷入對戰5連敗的窘境。

本屆日本隊延續驚人的不敗紀錄，從2019年世界12強賽複賽擊敗墨西哥起，橫跨2021年東京奧運、2023年世界棒球經典賽，以及同年亞冠賽，日本隊一路過關斬將，加上本屆12強賽事，已經締造22連勝的恐怖戰績。

上屆2019年12強賽是中華隊最近一次對戰日本職棒明星隊。當時兩隊同處預賽B組，雙雙提前確定晉級的情況下交手，中華隊由廖乙忠掛帥先發，日本則派出今永昇太，最終以1比8落敗，此戰僅管落敗但比分已經縮小差距。至於與日本隊最接近的比數為2013年經典賽，延長賽以3比4落敗。

▲日本隊投手才木浩人。（圖／記者林敬旻攝）